Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανικός στην Κυψέλη: Οδηγός σε κατάσταση μέθης «χτύπησε» περισσότερα από 10 οχήματα στην Κεφαλληνίας

Συνελήφθη ο οδηγός

Αστυνομία

Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Τρίτης (14/5) στην Κυψέλη ένας οδηγός σε κατάσταση μέθης που χτύπησε πάνω από 10 αυτοκίνητα.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου συνέβη στην Κεφαλληνίας και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε πάνω από δέκα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 36χρονος οδηγός που ήταν σε κατάσταση μέθης συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κυψέλη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark