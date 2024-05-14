Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Τρίτης (14/5) στην Κυψέλη ένας οδηγός σε κατάσταση μέθης που χτύπησε πάνω από 10 αυτοκίνητα.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου συνέβη στην Κεφαλληνίας και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε πάνω από δέκα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 36χρονος οδηγός που ήταν σε κατάσταση μέθης συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

