Έντονος σκεπτικισμός επικρατεί στην Τουρκία για την παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Κρήτη, και μάλιστα στο σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά. Για τους Τούρκους, εξήγησε ο Μανώλης Κωστίδης, το ενδεχόμενο να πάρει η Ελλάδα τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35 και η Τουρκία να μην πάρει τα F-16 θα προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην Άγκυρα και διπλωματική κρίση με τις ΗΠΑ.

«Δείχνει οικειότητα, άμεση σχέση η παρουσία του Μπλίνκεν στο σπίτι του Μητσοτάκη, και στην Τουρκία το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη» σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης, ενώ οι γείτονες αντιπαραβάλλουν τη σταδιακή «γιγάντωση» της βάσης της Σούδας με αυτή του Ιντσιρλίκ.

«Η συνάντηση Φιντάν - Μπλίνκεν ήταν σε καλό επίπεδο όπως και η προηγούμενη. Συζητήθηκε το θέμα της Ελλάδας και το τελευταίο κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις των δυο χωρών» σχολίασε ο διευθυντής της εφημερίδας Milliyet Οζάι Σεντίρ.

«Εγώ θα ανησυχήσω αν η σκιά των ΗΠΑ ‘’πέσει’’ πάνω στην Ανατολική Μεσόγειο Το σημείο που επισκέφθηκε είναι η Κρήτη και πήγε στην βάση της Σούδας. Άνοιξε ως μια μικρή βάση τη δεκαετία των ‘70, σήμερα είναι μια από τις βασικότερες βάσεις της Ανατολικής Μεσογείου και η Κρήτη είναι μεγάλο νησί. Εκεί πήγε, Ας ευχηθούμε ας μην μπλεχτούν πάλι εκεί….» πρόσθεσε ωστόσο ο Σεντίρ.

«Φαίνεται πως φτάνουμε στο τελικό στάδιο της διαδικασίας των F-16. Kαι σε αυτή τη συνάντηση, κι ας μην υπάρχει στις επίσημες ανακοινώσεις, υπάρχουν τρία αλληλένδετα ζητήματα. Αφού ο ίδιος πήγε και στην Κρήτη. Να πάρουμε εμείς τα F-16, η Ελλάδα να πάρει τα F-35 και η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ» δήλωσε από πλευράς του ο ανταποκριτής του CNN Turk στην Ουάσινγκτον Γιουνούς Πακσόι.

«Εδώ έχει απομείνει το ένα μόνο θέμα, και δεν ξέρουμε αν ο Μπλίνκεν έχει συμφωνήσει με τον πρόεδρο Ερντογάν. Όπως ξέρετε η Τουρκία στην επιτροπή του Κοινοβουλίου το ζήτημα της Σουηδίας. Το ζήτημα είναι αν και τώρα θα επιμένουν πρώτα να εγκριθεί οριστικά η ένταξη της Σουηδίας ή αν πρώτα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ που ηγείται ο Μπλίνκεν θα στείλει στο Κογκρέσο το θέμα των F-16 και θα ξεκινήσει την διαδικασία της αναμονής των 15 ημερών. Αν ο Μπλίνκεν ως βήμα καλής θέλησης κάνει αυτό το βήμα, ως αποτέλεσμα αυτής της καλής συνάντησης, τότε το ζήτημα της Σουηδίας θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Αν όμως επιμένουν πρώτα στην ένταξη της Σουηδίας, και το κάνει η Τουρκία, και το θέμα των F-16 παραμείνει ως εκκρεμότητα, αυτή η βελτίωση των σχέσεων και η χαλαρότητα θα σβηστούν άμεσα και θα φτάσουμε στο χαμηλότερο σημείο των σχέσεων. Εύχομαι ο Μπάιντεν, ο Μπλίνκεν και το Κογκρέσο δεν θα κάνουν ένα τέτοιο ιστορικής σημασίας λάθος» πρόσθεσε ο Πακσόι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.