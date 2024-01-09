ΣΥΡΙΖΑ: Διεύρυνση στο κέντρο μέσω Βρυξελλών

Του Αντώνη Αντζολέτου

Διεύρυνση στο κέντρο «μέσω Βρυξελλών και Στρασβούργου» επιχειρείται στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι σίγουρο πως στην Κουμουνδούρου ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα για την επόμενη ημέρα και την ταυτότητα του κόμματος. Οι Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Ραγκούσης και Θανάσης Θεοχαρόπουλος τάραξαν τα νερά και ήρθαν ουσιαστικά να θυμίσουν τη δέσμευση που είχε πάρει το κόμμα στο Συνέδριο του 2022 για διεύρυνση προς το κέντρο.

Ζητούν, όπως είχε αποκαλύψει ο ΣΚΑΪ από την Παρασκευή, η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση να «μετακομίσει» στην οικογένεια των Ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών και να φύγει από την ομάδα της Αριστεράς. Στην παρέμβαση των τριών κορυφαίων στελεχών είναι χαρακτηριστικό πως αναφέρεται ότι «η μάχη των επόμενων ευρωπαϊκών κι εθνικών εκλογών δεν θα κριθεί στο έδαφος της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά στο έδαφος της Κεντροαριστεράς. Στις σημερινές συνθήκες δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση στις αναγκαίες αποφάσεις που μας στερεί την αναγκαία διείσδυση στον κόσμο της Κεντροαριστεράς που είναι η πλειοψηφία στον προοδευτικό χώρο».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης μιλώντας στον ΑΘΗΝΑ 9,84 ανέφερε: «Βρισκόμαστε σε προσυνεδριακό διάλογο και η πρόταση είναι διπλή. Η μία είναι για την Ευρώπη και τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές να καταγραφούμε στους ευρωπαίους Σοσιαλιστές και η δεύτερη είναι το κόμμα μέσα από τις συνεδριακές του διαδικασίες να τοποθετήσει τον εαυτό του στο χώρο της ευρείας Κεντροαριστεράς».

Τα τρία στελέχη υποστηρίζουν πως στόχος τους είναι να πείσουν το Συνέδριο και όχι να σταθούν απέναντι στο κόμμα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, πριν τη διάσπαση, στην Κεντρική Επιτροπή του καλοκαιριού είχε εκφραστεί υπέρ της «μετακόμισης» στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ΔΗΜΑΡ το 2014, με γραμματέα τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, είχε αποφασίσει να ενταχθεί στους ευρωσοσιαλιστές, ενώ ο Γιάννης Ραγκούσης που κατείχε κορυφαίες θέσεις στο ΠΑΣΟΚ, ως γραμματέας και υπουργός ήταν παγίως υπέρ της διεύρυνσης. Για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αλλαγή είναι σαφές πως χρειάζεται απόφαση του Συνεδρίου. Δεν αποκλείεται οι τόνοι να ανέβουν μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου που ξεκινούν οι εργασίες συνεδρίασης του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου.

Πως είδαν την πρόταση αυτή στην Κουμουνδούρου; Όχι θετικά επισημαίνοντας, ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση στο Συνέδριο θα συζητηθούν ανοιχτά όλες οι απόψεις που θα κατατεθούν. Πηγές του κόμματος υπογράμμιζαν από χθες ότι στο Συνέδριο του Απριλίου 2022 ομόφωνα ψηφίστηκε ότι το κόμμα «ανήκει στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Αριστεράς» (άρθρο 1), καθώς και ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετέχει ενεργά και στηρίζει με κάθε τρόπο τις πρωτοβουλίες του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος.

Ταυτόχρονα επιδιώκει να αποκτήσει ουσιαστικές σχέσεις με όλες τις πολιτικές δυνάμεις παντού στον κόσμο των οποίων η δράση και η λειτουργία διέπονται από ανάλογες αρχές και αποσκοπούν σε ανάλογους στόχους». Όπως σημειώνουν από την Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συμβάλει στη συνεργασία των ευρύτερων δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας τη θέση του ως μέλος της ευρωπαϊκής αριστερής οικογένειας και αποτελώντας μία από τις ισχυρότερες εκλογικά δυνάμεις της. Από αυτή του τη θέση μπορεί και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις σχετικές διεργασίες, όπως έχει αναφέρει σχετικά και ο πρόεδρος του κόμματος σε παρεμβάσεις του. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές υπενθύμιζαν πως κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στις Βρυξέλλες ο Στέφανος Κασελλάκης ανέφερε ότι «ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα εντείνει τον αγώνα του και τη συνεργασία του με τις προοδευτικές δυνάμεις ενόψει των ευρωεκλογών, τόσο ως ενεργό μέλος της ευρωομάδας της Αριστεράς, όσο και ως γέφυρα με τους Πράσινους και τους Σοσιαλιστές».

Είναι γεγονός πως η παρέμβαση προκάλεσε μια πρώτη αμηχανία σε βουλευτές και στελέχη.

Ο ευρωβουλευτής, Κώστας Αρβανίτης, έδειξε τη διαφωνία του: «Νομίζω ότι η πρόταση των μελών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθεί στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών είναι λάθος. Καλό θα ήταν να είχαν ερωτηθεί και οι υπάρχοντες ευρωβουλευτές... Η σοσιαλδημοκρατία είναι μια φθαρμένη ιστορία». Με την πρόταση δεν συμφώνησε ούτε ο Νίκος Παππάς ο οποίος μιλώντας στο OPEN ανέφερε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη συμμετέχει στις προ συσκέψεις και τις διαδικασίες των ευρωπαίων σοσιαλιστών. Το μείζον ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε τις άριστες σχέσεις με Αριστερά - Πράσινους και Σοσιαλιστές, ώστε να εργαστούμε από κοινού για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

«Η καταστατική πρόβλεψη του ΣΥΡΙΖΑ ορίζει ότι η ευρωομάδα του ανήκει στην Αριστερά», επεσήμανε ο Διονύσης Τεμπονέρας στον ΣΚΑΪ 100,3. Θετικά είδε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ο Πέτρος Παππάς που τόνισε πως η προσωπική του άποψη είναι ότι «ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συγγενέστερος με το ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα και ότι εκεί θα έπρεπε να είναι».

