Δημ.Τσιόδρας: Είναι σημαντικό ότι ο Μπλίνκεν αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μπλίνκεν στα Χανιά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και για τον Στέφανο Κασσελάκη και τις δηλώσεις περί υπουργοποίησής του μίλησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, στην τηλεόραση της ΕΡΤ. «Είναι εξαιρετικά σημαντική η χθεσινή τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που μιλάει για ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται εύκολα και δεν λέγεται βεβαίως όπως καταλαβαίνουμε "ελαφρά τη καρδία". Λέγεται επειδή η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει κατακτήσει αυτόν τον ρόλο, έχει παίξει πραγματικά ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Είναι πυλώνας σταθερότητας κι αυτό οφείλεται στην πολιτική που έχει ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης», τόνισε ο κ. Τσιόδρας.

«Δείξατε δύο εικόνες πριν: μία εικόνα του Ερντογάν με τον Μπλίνκεν στην Τουρκία και μία εικόνα του Μητσοτάκη με τον Μπλίνκεν στα Χανιά. Η αντίστιξη των δύο εικόνων νομίζω δείχνει και το κλίμα των συναντήσεων στη μία και στην άλλη πλευρά», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας και πρόσθεσε ότι «πριν πάμε στις αποφάσεις που θα λάβουν οι ΗΠΑ το επόμενο διάστημα, αρκεί να θυμίσουμε ότι το 2019 η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα των F-35 κι εμείς προσπαθούσαμε να αναβαθμίσουμε τα F-16. Σήμερα εμείς είμαστε κοντά στο να μπούμε στο πρόγραμμα των F-35, , και η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει F-16. Για να δούμε δηλαδή τι έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, που σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτονόητα».

«Σε σχέση με τις αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα, εμείς έχουμε κάνει το αίτημα όπως ξέρετε για την ένταξή μας στα F-35. Περιμένουμε θετικές ειδήσεις το επόμενο διάστημα σε αυτό», επισήμανε ο κ. Τσιόδρας. Σχολιάζοντας τους ισχυρισμούς περί υπουργοποίησης του Στέφανου Κασσελάκη, ο κ. Τσιόδρας σημείωσε ότι «Πρόκειται για σενάριο πολιτικής φαντασίας, είναι σαφές. Έχει ειπωθεί και από τον κ. Διαματάρη και από την πλευρά της κυβέρνησης». «Αλλά μου κάνει εντύπωση το εξής: ότι ο αρχηγός του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς προσπαθεί μέσα από ένα μύθευμα το οποίο φτιάχνει να ανεβάσει την πολιτική του υπόσταση λέγοντας ότι έχει την αποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και ότι θα μπορούσε να τον κάνει και υπουργό. Αυτό πραγματικά με ξεπερνάει και δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζουν και στο κόμμα του», συμπλήρωσε ο κ. Τσιόδρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.