Με οδηγό τις προεκλογικές της δεσμέυσεις για πάταξη κάθε παθογένειας, που κρατά πίσω το κράτος, αλλά και ευνοεί τις στρεβλές σχέσεις κράτους – πολίτη, συνεχίζει η κυβέρνηση με το μεταρρυθμιστικό της πλάνο, αρχής γενομένης από τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2024.

Κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης οι νέες ρυθμισεις για τα αυθαίτερα, οι οποίες θα παρουσιαστούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά, στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πολεοδομική μεταρρύθμιση.

Στο επίκεντρο της νομοθετικής πρωτοβουλίας τίθεται η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, με την πρόβλεψη να κατεδαφίζονται κατά προτεραιότητα οι πρόσφατες αυθαίρετες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2022 και προς τα πίσω. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το Δημόσιο θα μπορεί να εντοπίζει νέες αυθαίρετες κατασκευές και να προβαίνει σε κατεδάφιση πριν από την αποπεράτωση των εργασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυρώσεις για τους παραβάτες θα είναι αυστηρότερες, με άμεση επιβολή προστίμων και εκτέλεση των κατεδαφίσεων.

Το σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, θα προβλέπει τη στενή παρακολούθηση της αυθαίρετης δόμησης μέσω των αεροφωτογραφιών και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα ψηφιακό σύστημα διασυνδεδεμένο με το σύστημα οικοδομικών αδειών, προκειμένου να εντοπίζεται σε πραγματικό χρόνο η ανέγερση νέων αυθαίρετων κτισμάτων και να ενεργοποιείται ο ελεγκτικός και κατασταλτικός μηχανισμός. Στόχος είναι με το που θα εντοπίζεται μια νέα αυθαίρετη κατασκευή, να παρεμβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση κατεδάφιση, εκτός από τα πρόστιμα που επίσης θα επιβάλλονται.

"Όλα τα αυθαίρετα που θα κτίζονται τούδε και στο εξής θα κατεδαφίζονται" δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, παραδεχόμενος ότι η αυθαιρεσία, "είτε μικρή, είτε μεγάλη, είτε εξωφρενική, ήταν πολύ εκτεταμένη στη χώρα μας. Μιλάμε για εκατομμύρια περιπτώσεις αυθαίρετης δόμησης", είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Παράλληλα, με το νέο νομοσχέδιο επικαιροποιούνται οι έλεγχοι για τα αυθαίρετα, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες ή και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που έχουν παρατηρηθεί στη διαδικασία εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές. Γεγονός, που θα συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην αποφυγή εμποδίων που παρατηρούνταν από τεχνάσματα των καταπατητών προκειμένου να καθυστερούν οι αποφάσεις για κατεδαφίσεις.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης υποχρεωτικούς ελέγχους ανά τακτά διαστήματα από ελεγκτές δόμησης, κατά προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις τουριστικών περιοχών, όπου υπάρχουν ξενοδοχεία ή παραθαλάσσιες επιχειρήσεις. Μετά τους ελέγχους δε, θα εκδίδεται και πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευών των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση των ελέγχων.

Το ίδιο νομοσχέδιο αναμένεται να δώσει λύσεις και σε άλλα πολεοδομικά ζητήματα που χρονίζουν, καθώς πρόκειται να δώσει απάντηση στο πρόβλημα χιλιάδων ιδιοκτητών "τυφλών" οικοπέδων, εκτός σχεδίου, ώστε να μπορέσουν να οικοδομήσουν, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που τίθενται και καταβάλλοντας παράλληλα το σχετικό περιβαλλοντικό τέλος. Μία λύση που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες, εώς ότου οριστικοποιηθεί ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός με χρονικό ορίζοντα το 2025.

Εκτός από την πολεοδομική μεταρρύθμιση στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου στις 11, έχουν προγραμματιστεί:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2022/252/ΕΕ σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο του νομοσχεδίου για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού τομέα: α) Πρόταση για τη δημιουργία της «Νέος ΟΣΕ Α.Ε.», β) Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων του σιδηροδρομικού τομέα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

