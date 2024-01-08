Πιερρακάκης: Βασική μέριμνα η ενσωμάτωση παιδιών από τρίτες χώρες στο εκπαιδευτικό σύστημα

Την στρατηγική του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη συμμετοχή των παιδιών από τρίτες χώρες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσίασε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης στη σημερινή διυπουργική συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με παρούσα την Ευρωπαία επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον.

"Η ενσωμάτωση των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η διαμόρφωση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος αποτελεί βασική μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας και του ΥΠΑΙΘΑ" τόνισε ο κ. Πιερρακάκης και αποκάλυψε πως "επιπλέον, σε συνεργασία με τη UNICEF και το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση», που υποστηρίζει πάνω από 22.000 παιδιά προσφύγων να έχουν πρόσβαση στα δημόσια σχολεία".

"Στη διυπουργική συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου παρουσία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, παρουσιάσαμε τη στρατηγική του υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη συμμετοχή παιδιών από τρίτες χώρες στην εκπαίδευση.

Η ενσωμάτωση των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και η διαμόρφωση ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος αποτελεί βασική μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας και του ΥΠΑΙΘΑ.

Υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα ένταξης των παιδιών προσφύγων στα δημόσια σχολεία, με Τάξεις Υποδοχής Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων, δίνοντας έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη UNICEF και το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση», που υποστηρίζει πάνω από 22.000 παιδιά προσφύγων να έχουν πρόσβαση στα δημόσια σχολεία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνήθηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας με εκπροσώπους από τα συναρμόδια υπουργεία για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό όλων των σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών" δήλωσε ο Κ. Πιερρακάκης σε ανάρτηση του στα social media, σχετικά με την εν λόγω συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.