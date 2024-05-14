Πρόστιμο επέβαλε δικαστήριο στο ηγετικό στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος (AfD), Μπιορν Χέκε, για χρήση απαγορευμένου ναζιστικού σλόγκαν.

Το δικαστήριο στην ανατολική πόλη Halle έκρινε ένοχο τον Μπιορν Χέκε και του επέβαλε πρόστιμο 13.000 ευρώ.

Ο Χέκε, επικεφαλής του AfD στο κρατίδιο της Θουριγγίας, μέλος της εθνικιστικής πτέρυγας του AfD, έχει χαρακτηριστεί επίσημα από την τοπική υπηρεσία πληροφοριών ως «δεξιός εξτρεμιστής».

Τον Μάιο του 2021, ο Χέκε τελείωσε μια προεκλογική ομιλία στην ανατολική πόλη Merseburg με τις λέξεις "Όλα για τη Γερμανία!". Αυτή η φράση είναι απαγορευμένη καθώς χρησιμοποιήθηκε από τους stormtroopers των Ναζί.

Στη Γερμανία, η χρήση συνθημάτων και συμβόλων που συνδέονται με αντισυνταγματικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ναζιστικού κόμματος, είναι παράνομη.

Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι δεν ήξερε ότι οι λέξεις είχαν απαγορευτεί και ο ίδιος ο Χέκε, καθηγητής ιστορίας, είπε σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ ότι δεν γνώριζε την προέλευση της φράσης.



Πηγή: skai.gr

