Η Τουρκία, που βρίσκεται εδώ και δύο δεκαετίες υπό την κυριαρχία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του κόμματός του, βρίσκεται σε σημείο καμπής, όπως άλλωστε αναγνώρισε και ο ίδιος ο αρχηγός του τουρκικού κράτους, μετά την ιστορική νίκη της αντιπολίτευσης στις δημοτικές εκλογές.

Τα σχεδόν τελικά εκλογικά αποτελέσματα δίνουν στο Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (CHP) ευρεία νίκη, ακόμη και στις επαρχίες της Ανατολίας που υπήρξαν μέχρι χθες προπύργιο του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν.

Στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, την Σμύρνη, τα Άδανα, την Αντάλια... το CHP, ο υποψήφιος του οποίου υπέστη ήττα στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2023, επικρατεί στις μεγαλύτερες πόλεις, ακόμη και στην Μπούρσα, προπύργιο των συντηρητικών, καθώς και σε άλλες επαρχίες της Ανατολίας που θεωρούνταν δεδομένες για το κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με τους παρατηρητές, πρόκειται για την μεγαλύτερη εκλογική ήττα του προέδρου Ερντογάν από την έλευση του κόμματός του στην εξουσία το 2002.

Τη χθεσινή νύκτα, και καθώς συνεχιζόταν η καταμέτρηση των ψήφων, ο πρόεδρος της Τουρκίας παραδέχθηκε ότι πρόκειται για «καμπή» και υποσχέθηκε «να σεβαστεί την απόφαση της χώρας».

«Μήνυμα»

Οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες Hürriyet et Yeni Safak κάνουν λόγο στα πρωτοσέλιδά τους για το «μήνυμα» που επεδίωξαν να στείλουν στην κυβέρνηση οι Τούρκοι, αντιμέτωποι με μία σοβαρή οικονομική κρίση.

Ωστόσο ο συντάκτης του κύριου άρθρου της Hürriyet, ο Αμπντουλκαντίρ Σελβί, παραδέχεται ότι «ένας νέος άνεμος» πνέει στην Τουρκία, «που δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την οικονομία».

Κατά τη γνώμη του, ο Ερντογάν, ο οποίος επανεξελέγη μόλις τον περασμένο χρόνο, αντιμετωπίζει μία «νέα πολιτική εξίσωση».

«Επανάσταση στις κάλπες»

«Επανάσταση στις κάλπες», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της Sözcü, μία εθνικιστικής λαϊκής εφημερίδας εχθρικής προς τον Ερντογάν, ενώ η Cumhuriyet χαιρετίζει μία «ιστορική νίκη» με λευκά γράμματα σε κόκκινο φόντο, τα χρώματα της τουρκικής σημαίας.

Η εκλογική νίκη της αντιπολίτευσης είχε προβλεφθεί για την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, την πολιτική και την οικονομική πρωτεύουσα της Τουρκίας, που είχαν χαθεί ήδη στις δημοτικές εκλογές του 2019 για τον Ερντογάν. Αλλά οι διαστάσεις της νίκης αιφνιδίασαν του πολιτικούς παρατηρητές. Η εκλογική νίκη της αντιπολίτευσης θεωρείται άνευ προηγουμένου από το 1977 και θεωρείται ότι θα ξανασχεδιάσει την εκλογική γεωγραφία της χώρας.

Ηγετική μορφή της τουρκικής αντιπολίτευσης από την νίκη του στις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη πριν από πέντε χρόνια, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, πολύ δημοφιλής σε ολόκληρη την χώρα, βρίσκεται ήδη στην κούρσα των προεδρικών εκλογών του 2028.

Ο δήμαρχος της Αγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος επανεξελέγη με θριαμβευτικό τρόπο και προβάδισμα 30 ποσοστιαίων μονάδων του αντιπάλου του AKP, βγαίνει επίσης πολύ ενισχυμένος από τις εκλογές.

Ο Αμπντουλκαντίρ Σελβί της Hürriyet προαναγγέλλει μάλιστα «κούρσα ανάμεσα στον Ιμάμογλου και τον Γιαβάς» εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι αυτές οι δημοτικές εκλογές είναι οι τελευταίες που οργανώνονται υπό την ηγεσία του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οδεύει προς την πολιτική του συνταξιοδότηση.



Χθες την νύκτα, μπροστά στους υποστηρικτές του, ο 70χρονος Ερντογάν ζήτησε «να μην σπαταληθούν» τα τέσσερα χρόνια που απομένουν μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

