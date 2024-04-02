«Ζωντανά» τα Τέμπη για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σε όλη την προεκλογική περίοδο

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το δυστύχημα των Τεμπών για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν τελείωσε στην πρόταση δυσπιστίας. Αυτό έκαναν σαφές χθες ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η συντήρηση του θέματος στην επικαιρότητα θεωρείται δεδομένη, καθώς τα επιτελεία των δυο κομμάτων εκτιμούν πως το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλία έχει αφήσει σημαντικές «ουρές» από τις άστοχες ενέργειες της κυβέρνησης.

Οι 1,3 εκατομμύρια υπογραφές που έχουν συλλεχθεί δεν είναι καθόλου λίγες και δείχνουν πως ο κόσμος είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένος σε τέτοια ζητήματα.

Ο κοινωνικός αντίχτυπος είναι ιδιαιτέρως δυνατός και η συζήτηση περί συγκάλυψης ή παραπλάνησης εκτιμάται πως θα απασχολήσει πολύ την κοινή γνώμη και πιθανότατα να επηρεάσει τη λαϊκή ετυμηγορία. Κατά πολλούς ο τρόπος που χειρίστηκε η κυβέρνηση όλη την υπόθεση τόσο πέρυσι όσο και ένα χρόνο μετά μπορεί να της κοστίσει τον μαγικό αριθμό «3» μπροστά από το ποσοστό της. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα παραμένει ενεργό, ενώ και από τη δικαιοσύνη αναμένεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις.

Στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη σύνταξη του κατηγορητηρίου και την επίδοσή του στην κυβέρνηση τόνιζαν πως έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία ακριβώς αυτό που ζητούσε. Κάτι συγκεκριμένο προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες προς την πλευρά του φυσικού δικαστή. Την απάντηση του Μαξίμου, που παρέπεμπε μέσω της «κοινοβουλευτικής οδού» στην κατάθεση αιτήματος προανακριτικής επιτροπής, την περίμεναν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν φαίνεται, πάντως να είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν αν δεν έχουν τη δέσμευση της κυβέρνησης. 30 υπογραφές υπάρχουν, αλλά γνωρίζουν πως η Ολομέλεια θα απορρίψει τη συγκρότησης της Επιτροπής.

Αυτό έδειξε και ο Στέφανος Κασσελάκης με τη χθεσινή του ανάρτηση στα social media που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αν δεν έχετε τίποτα να κρύψετε, ικανοποιήστε όχι το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενός ολόκληρου λαού: Στείλτε τον Κώστα Καραμανλή στη Δικαιοσύνη». Για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι σημαντικότερο αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία να πάρει τον «μουτζούρη» της οπισθοχώρησης σε σχέση με την απόδοση των ευθυνών παρά να στηθεί άλλη μια συζήτηση στη Βουλή, στην οποία, μάλιστα δεν είναι βέβαιο πως θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με την αυτοπεποίθηση της πρότασης δυσπιστίας, της οποίας ηγήθηκε, ο Νίκος Ανδρουλάκης άφησε στην άκρη το Κοινοβούλιο και πέρασε στη δικαιοσύνη επισκεπτόμενος ο ίδιος τον Άρειο Πάγο. Έχοντας υπάρξει θύμα της υπόθεσης των παρακολουθήσεων παίρνει πάνω του και το συγκεκριμένο ζήτημα ζητώντας διερεύνηση των δημοσιευμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Οδηγός για τα δυο κόμματα θα αποτελέσουν τα ποιοτικά στοιχεία των επόμενων δημοσκοπήσεων που θα τρέξουν πιθανότατα και μέσα στην εβδομάδα και θα αναλύουν το αποτύπωμα που αφήνει στον κόσμο το δυστύχημα των Τεμπών και ο πόνος των οικογενειών των θυμάτων ένα χρόνο μετά.

