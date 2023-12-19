Του Αντώνη Αντζολέτου

Ήταν δεδομένο πως το θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων θα προκαλέσει ένα νέο γύρο αντιπαραθέσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το skai.gr είχε αναδείξει μέσα στον Νοέμβριο τα «αγκάθια» και τις ενστάσεις που προκαλεί η συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική διαχρονική μάχη μεταξύ δεξιάς και αριστεράς στην Ελλάδα. Η σύγκρουση αναμένεται να είναι σφοδρή, καθώς για την κυβέρνηση πρόκειται για μια μεταρρύθμιση «σύμβολο» που θα σημαδέψει τη δεύτερη θητεία της, ενώ για την πλειοψηφία στην αντιπολίτευση θα αποτελέσει «κόκκινο πανί».

Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αντιπαρατεθούν με σφοδρότητα για το άρθρο 28 του Συντάγματος που προβλέπει τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση Ανώτατων Ιδρυμάτων από ξένα πανεπιστήμια στη χώρα.

Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αποτελεί δέσμευση του πρωθυπουργού και είναι γεγονός πως δεν είναι διατεθειμένος να κάνει κανένα βήμα πίσω: «Κάτι τέτοιο θα ξεκαθάριζε την κατάσταση στο σημερινό τοπίο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και θα προετοίμαζε το δρόμο για τη μεγάλη μεταρρύθμιση του άρθρου 16. Και σε αυτό το δρόμο θα κινηθούμε άμεσα», είχε τονίσει στις 6 Ιουλίου λίγο μετά την μεγάλη εκλογική νίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας την ανάγκη να μπει τέλος στην ελληνική ιδιαιτερότητα του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση. Τη μεγάλη σημασία που αποδίδει σε αυτή τη μεταρρύθμιση η κυβέρνηση τη σηματοδότησε ο πρωθυπουργός εξαγγέλλοντάς τη κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Και τα «μαχαίρια» δεν άργησαν να βγουν. Σε πολύ υψηλούς τόνους κομματικές πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν πως «ο πρωθυπουργός των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, του διεθνούς διασυρμού της χώρας στα θέματα ελευθερίας του τύπου, προβάρει από το βήμα της Βουλής την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αθετώντας τις Συνταγματικές προβλέψεις. Η προσβολή του Συντάγματος από τον ίδιο τον πρωθυπουργού δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική περίοδο». Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη διαρροή έδειξε με τον πιο σαφή τρόπο το δρόμο πάνω στον οποίο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα.

Ο σχεδιασμός του Μαξίμου περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να είναι ψηφισμένο μέσα στον Ιανουάριο με στόχο πολύ γρήγορα η χώρα να αποτελέσει πόλο έλξης υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η επίσημη εξαγγελία του πρωθυπουργού είναι επεξεργασμένη εδώ και καιρό από το υπουργείο Παιδείας και θα παρουσιαστεί στο αυριανό υπουργικό Συμβούλιο. Είναι γεγονός πως είναι το πρώτο και αποφασιστικό βήμα που στρώνει το έδαφος για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάρχουν πληροφορίες πως 10 ξένα Πανεπιστήμια υψηλού κύρους έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και σε αυτά φέρεται να συγκαταλέγονται και δυο Κυπριακά ΑΕΙ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης τα οφέλη θα είναι πολλά και σημαντικά. Εκτιμάται ότι η δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων θα συμβάλλει κατά 1% στο ΑΕΠ και θα ενισχύσει το στοίχημα αναστροφής του brain drain.

Σε πολιτικό επίπεδο το πώς ακριβώς θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ, που σε πρώτη φάση εμφανίζεται θετικό, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και για τη μάχη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ενδιαφέρον θα έχει αν θα προκληθεί νέα κόντρα μεταξύ Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη μετά τη σύγκρουση που καταγράφηκε για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη και τις αναφορές του Στέφανου Κασσελάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα στο μπρίφιγκ και σημείωσε πως περιμένει τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να δείξουν μεγαλύτερη ωριμότητα.



