Τροπολογία για τους μετανάστες: Το πρώτο κυβερνητικό κρας τεστ – Τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το πρώτο "κρας τεστ" της δεύτερης κυβερνητικής της θητείας αναμένεται να περάσει σήμερα η κυβέρνηση, επ' αφορμή της ρύθμισης για τη χορήγηση, άπαξ, άδειας διαμονής σε παράνομους μετανάστες που ζουν επί τρία συναπτά έτη στην Ελλάδα και εργάζονται στη χώρα μας. Οι εσωκομματικοί τριγμοί στο κυβερνών κόμμα εξακολουθούν και υφίστανται, παρότι οι αντιδράσεις των διαφωνούντων γαλάζιων βουλευτών διατυπώνονται υπό τη μορφή ενστάσεων και παρατηρήσεων, χωρίς κανείς από τους αντιδρώντες βουλευτές να έχουν εκφράσει πρόθεση καταψήφισης, αποδεχόμενοι εν τέλει την κομματική πειθαρχεία που επέβαλε το Μέγαρο Μαξίμου και επισήμως, δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Παρά το κλίμα που περιορίζεται μέχρις ώρας σε λεκτικές διαφοροποιήσεις, τα βλέμματα όλων στρέφονται στην ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στις 2 το μεσημέρι στη Βουλή επί της επίμαχης τροπολογίας με το μεγάλο ζητούμενο να είναι η στάση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μίλησε για «συλλήβδην νομιμοποιήσεις μεταναστών» καθιστώντας την Ελλάδα «φάρο προσέλκυσής» τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επ' ουδενί ο πρώην πρωθυπουργός, μετά και τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις του κατά της ρύθμισης, δεν αναμένεται να υπερψηφίσει. Ωστόσο άγνωστο μέχρι αργά το βράδι ήταν αν τελικά θα παραστεί στην ονομαστική ψηφοφορία και θα καταψηφίσει ή αν θα επιλέξει τελικά να απέχει από τη διαδικασία.

Η κομματική πειθαρχία ωστόσο έχει βάλει "φρένο" στις πιθανές προθέσεις και άλλων λίγων γαλάζιων βουλευτών να στείλουν το μήνυμα των ενστάσεων τους, ακόμη και με μία "απουσία με νόημα".

Άλλωστε τις ενστάσεις του Αντώνη Σαμαρά υιοθέτησε δημοσίως και ο Θάνος Πλεύρης χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «έκπτωση και κακή εξαίρεση της καλής μεταναστευτικής πολιτικής της ΝΔ» ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αυτονόητη κομματική πειθαρχία δεν του επιτρέπει να παρεκκλίνει από την επίσημη γραμμή του κόμματος και συνεπώς θα υπερψηφίσει την τροπολογία.

Και ο Κώστας Καραγκούνης επίσης, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την τροπολογία σχολιάζοντας ότι απουσιάζει ένα "σαφές πλαίσιο" το οποίο θα διαχωρίσει τους μετανάστες που ήρθαν νόμιμα στη χώρα μας και για κάποιο λόγο δεν ανανεώθηκε η άδεια διαμονής τους από εκείνους που εισήλθαν παράνομα μέσω δικτύων διακινητών και στους οποίους "υπάρχουν πολλοί έκνομοι και τρομοκράτες".

Προβληματισμό διατύπωσε στη Βουλή και ο Στράτος Σιμόπουλος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η ρύθμιση να λειτουργήσει αποκλειστικά άπαξ και να μην επαναληφθεί στο μέλλον αν διαπιστωθεί εκ νέου έλλειψη εργατικών χεριών, προκειμένου να μη δοθεί στρεβλό μήνυμα.

Το Μέγαρο Μαξίμου από την άλλη πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της εσωκομματικής διαμάχης για το εν λόγω θέμα, με τους εμπλεκόμενους Υπουργούς να επιχειρούν να εξηγήσουν κάθε ενδεχόμενη και πιθανή αδιευκρίνιστη πτυχή της ρύθμισης προκειμένου να άρουν κάθε ένσταση και να πείσουν για την αναγκαιότητα της τροπολογίας η οποία όπως εμφατικά και κατηγορηματικά τονίζουν ούτε ελληνοποιεί μετανάστες και ούτε αλλάζει την μεταναστευτική πολιτική της ΝΔ.

Τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην εν λόγω τροπολογία, θα εκπέμψει με την παρουσία του στη Βουλή, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όπου θα μεταβεί για την ονομαστική ψηφοφορία. Κίνηση που παράλληλα θα σηματοδοτήσει και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να περάσει τη ρύθμιση, αψηφώντας τις όποιες ενστάσεις έχουν διατυπωθεί, υλοποιώντας μία κεντρική της απόφαση. Άλλωστε όπως σχολίασε και ο Δημήτρης Καιρίδης, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε ο ίδιος, η πρωτοβουλία είναι " όλης της κυβέρνησης" και όχι του επισπεύδοντος Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

