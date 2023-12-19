Γεωργιάδης κατά Σπαρτιατών: Βγήκαν παραβιάζοντας το νόμο - Ένοχοι για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Σφοδρή επίθεση στο κόμμα των Σπαρτιατών εξαπέλυσε ο Υπουργός Εργασίας, 'Αδωνης Γεωργιάδης, αντιδρώντας στα όσα ανέφερε ο βουλευτής του Αλέξανδρος Ζερβέας με αφορμή την τροπολογία για τους εργάτες γης.

Ο τελευταίος, αφού κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στόχος της είναι να νομιμοποιήσει όλους τους λαθρομετανάστες και ότι το κόμμα του λέει όχι στην ισλαμοποίηση του ελληνικού έθνους, έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι «όταν θα έρθουμε οι Σπαρτιάτες στην εξουσία, που θα έρθουν, να είστε σίγουροι, θα διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες χωρίς να τους ρωτήσουμε».

«Δεν ξέρω αγαπητέ τι θα κάνει ο ελληνικός λαός στο μέλλον, ποιον θα φέρει πρωθυπουργό στο μέλλον και ποιον θα ψηφίσει. Ο ελληνικός λαός είναι το μεγάλο αφεντικό, όποιον θέλει ψηφίζει. Οφείλω όμως να σας πω πάρα πολύ σοβαρά, επειδή με προκαλέσατε, ξέρω τι έγινε στη παρούσα βουλή. Στη παρούσα βουλή, βγήκε ένα κόμμα, οι 'Σπαρτιάτες' παραβιάζοντας το νόμο, διότι ο νόμος έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρχει εικαζόμενη ηγεσία καταδικασθέντα για συγκεκριμένα εγκλήματα. Και αναφέρομαι στην περίπτωση σας, στον κ. Ηλία Κασιδιάρη. Ο κ. Στίγκας, σε συνεδρίαση της βουλής, στην Ολομέλεια, ανέφερε ότι το κόμμα του -όταν είχατε τσακωθεί- έχει πέσει θύμα μιας οργανωμένης μαφίας που την κυβερνά από τις φυλακές της Δομοκού. 'Αρα ο κ. Στίγκας με την κατάθεση του στο Κοινοβούλιο έχει αποκαλύψει στην Ολομέλεια ότι ο κ. Κασιδιάρης είναι ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος σας. Αυτό όμως καθιστά εσάς ενόχους εξαπατήσεως του εκλογικού σώματος, διότι ανακηρυχθήκατε υποψήφιος βουλευτής παράνομα.

Φαντάζομαι αυτά θα τα δει η ελληνική δικαιοσύνη και θα κάνει το χρέος της», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

