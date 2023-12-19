Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Θα αντιπαρατεθούμε σκληρά με την κυβέρνηση. Προχωράμε δημιουργώντας ολοκληρωμένο σχέδιο»

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση με έμφαση στην οικονομία και την ασφάλεια, ασκούν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναφέροντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση παρακολουθεί την κυβέρνηση «να κρατά δέσμια με τις ολέθριες επιλογές της την κοινωνία, έχοντας δημιουργήσει ένα ‘εκρηκτικό κοκτέιλ'».

Σημειώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα αντιπαρατεθεί σκληρά με την κυβέρνηση και πως προχωρά δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει απαντήσεις για τα μεγάλα θέματα.

Υποστηρίζουν ειδικότερα ότι η κυβέρνηση «δεσμεύθηκε από το 2019 για την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών και 4,5 χρόνια μετά όχι μόνο δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, αλλά συνεχίζει να τις κούφιες υποσχέσεις της». Συγκεκριμένα αναφέρουν: «η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι μοιάζει απλησίαστο για τους περισσότερους πολίτες. Ο κ. Χατζηδάκης πανηγυρίζει, επικαλούμενος τον Economist, ενώ η συγκεκριμένη κατάταξη είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο των κερδών στο χρηματιστήριο. Οι μετοχές ανέβηκαν κατά 40%, όσο και οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ από το 2021 ως σήμερα, αλλά, στους άλλους δείκτες η χώρα μας βρίσκεται από τη μέση και κάτω». Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν ότι «συνεπώς μαζί με τον κ. Χατζηδάκη μπορούν να πανηγυρίζουν και οι εισηγμένες που είχαν κέρδη 10,5 δισ. Ευρώ. Δηλαδή, οι τράπεζες και οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες ευνοούνται σκανδαλωδώς από τις επιλογές της ΝΔ. Νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις πληρώνουν, απλώς, το τίμημα των κερδών στο χρηματιστήριο». Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρουν ότι «ο πρωθυπουργός θριαμβολόγησε χθες στη Βουλή για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, αποδεικνύοντας ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και μακριά από τις ανάγκες των πολιτών», ενώ σχολιάζουν ότι «στο μόνο θέμα που αποδεικνύεται ‘συνεπής', είναι η απαξίωση των θεσμών, του κράτους δικαίου και η καταστρατήγηση του Συντάγματος.

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν πως «την ίδια ώρα, τα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις: Ένας 29χρονος αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εργαζόμενος με πενιχρό μισθό, έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε μπαράζ πυροβολισμών στο Γκάζι».

Τονίζουν ότι «η κυβέρνηση ΝΔ-Μητσοτάκη ήρθε στην εξουσία ομνύοντας στο δόγμα τάξη και ασφάλεια κι έχει συνδεθεί με την χειρότερη περίοδο ακραίας εγκληματικότητας» και πως «έχει καταφέρει να οδηγήσει τους πολίτες στην απόλυτη ανασφάλεια». «Ανασφάλεια για: ζωή, περιουσία, κρατικό μηχανισμό, κράτος πρόνοιας, κράτος δικαίου, ακρίβεια, φορολογία, πραγματικό εισόδημα», προσθέτουν.

Οι κομματικές πηγές σημειώνουν ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ θα αντιπαρατεθεί σκληρά με την κυβέρνηση. Με καλά επεξεργασμένες, τεκμηριωμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις». «Αυτό το κράτος θα ‘ισιάξει'. Και θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με σύμμαχο τους πολίτες και τις υγιείς δυνάμεις του τόπου», υπογραμμίζουν. Αναφέρουν, τέλος, ότι «την ίδια στιγμή που η ΝΔ ‘κυνηγάει' τον Αντώνη Σαμαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ξεδιπλώνει το σχέδιο του σε όλους τους τομείς», επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, παρουσίασε τους άξονες του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δίκαιη ψηφιακή μετάβαση, με την ομιλία του στο Digital Economy Forum 2023: «Shaping Greece's Digital Future» του ΣΕΠΕ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προχωράει δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα θέματα, πάντα δίπλα στον πολίτη που έχει αφεθεί στη μοίρα του από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη», υπογραμμίζουν οι πηγές του κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

