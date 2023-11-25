Η ιδεολογικοπολιτική μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια πλησιάζει 

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η μεγάλη ιδεολογικοπολιτική μάχη που θα δοθεί το επόμενο διάστημα αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Πολλά συλλαλητήρια, αναρίθμητες δημόσιες, αλλά και κοινοβουλευτικές συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο θέμα και ειδικότερα στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Αποτελεί μια ταυτοτική διαφορά ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερά που πολύ συχνά έρχεται στο προσκήνιο, όπως και ο διαχωρισμός κράτους - εκκλησίας.

Πλέον, βέβαια το πλαίσιο που μπαίνει είναι διαφορετικό.

Η σύγκρουση, παρόλα αυτά αναμένεται να είναι σφοδρή, καθώς για την κυβέρνηση πρόκειται για μια μεταρρύθμιση «σύμβολο» που θα σημαδέψει τη δεύτερη θητεία της, ενώ για την πλειοψηφία στην αντιπολίτευση θα αποτελέσει «κόκκινο πανί».

Ήδη Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ έχουν αντιπαρατεθεί με αφορμή το άρθρο 28 του Συντάγματος.

Προβλέπει τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση Ανώτατων Ιδρυμάτων από ξένα πανεπιστήμια στη χώρα.

Αν πάνε όλα σύμφωνα με τον σχεδιασμό η πρόταση με τη μορφή νομοσχεδίου αναμένεται να δοθεί στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, που θα συγκληθεί στα μέσα Δεκεμβρίου προκειμένου να γίνει μια συζήτηση στα βασικά σημεία του.

Στον επικείμενο νόμο αναμένεται να περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που θα αφορούν την ενίσχυση των δημόσιων ΑΕΙ με μέτρα όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, η διεύρυνση της αυτονομίας και η στήριξη της εξωστρέφειάς τους.

Ο νόμος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφέρεται σε μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι σε ιδιωτικά, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να προηγηθεί Συνταγματική αναθεώρηση. Ασφαλώς τα φώτα θα στραφούν στη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ το οποίο αναμένεται να θέσει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις στην περίπτωση που καταλήξει να πει το «ναι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο παρελθόν είχε μιλήσει για την ανάγκη να πληρούν «υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα».

Από το ΚΚΕ έχουν ήδη διατυπώσει ξεκάθαρα την αντίδρασή τους υποστηρίζοντας πως το κράτος πρέπει να στηρίξει απολύτως τη δημόσια εκπαίδευση και όχι να «λοξοκοιτάει» σε άλλους δρόμους.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είχε δηλώσει πως «φοβάμαι πολύ το σενάριο να έχουμε παιδεία δύο ταχυτήτων στην Ελλάδα», εκφράζοντας την αντίθεσή του με το σχεδιασμό του Μαξίμου.

Περισσός και Κουμουνδούρου αναμένεται να αντιπαρατεθούν, καθώς από το ΚΚΕ υποστηρίζουν πως η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε διατυπωθεί και από τον Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν, δεν είναι ξεκάθαρη. Είναι ένα θέμα που αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας και πάντα προκαλεί πολύ θόρυβο όταν έρχεται στο προσκήνιο.

Φοιτητές, γονείς, μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές και ακαδημαϊκοί αναμένεται να μπουν σε ένα debate που θα επηρεάσει και τις πολιτικές ισορροπίες. Η μια πλευρά υποστηρίζει πως κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο δεν έχει να φοβηθεί από τον συναγωνισμό.

Όπως άλλωστε η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν τα δημόσια σχολεία, όποια και αν είναι αυτή δεν έχει επηρεαστεί από τα ιδιωτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συγχωνεύσεις, τα κλεισίματα τμημάτων είναι βάση για να δημιουργηθούν ιδρύματα συγκεντρωμένα και ευέλικτα στη σύναψη εταιρικών σχέσεων με τις επιχειρήσεις, υποστηρίζουν οι πολέμιοι μιας τέτοιας εξέλιξης.

Είναι ξεκάθαρο πως χωρίς την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος δεν μπορεί να δοθεί η δυνατότητα, σε αυτοτελείς εγχώριες πρωτοβουλίες, ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, καθώς θα διασφαλίσει τόσο την ποιότητα των ιδρυμάτων όσον αφορά τις απαραίτητες υποδομές τους.

Ασφαλώς στη δημόσια συζήτηση θα μπουν και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα που θα έχουν να κάνουν με τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Τη σταθερή απόφαση της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά να έχει ολοκληρωθεί «έως το τέλος του χρόνου η απαραίτητη κοινοβουλευτική διαδικασία για την ψήφιση της νέας πραγματικότητας στα ΑΕΙ, με τις συνεργασίες του δημόσιου πανεπιστήμιου με κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια άλλων χωρών», έχει δηλώσει πρόσφατα στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Έχει επισημάνει μάλιστα πως, «η άρση του κρατικού μονοπωλίου στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος και η αντικατάστασή του από ένα νέο, που θα λαμβάνει υπόψη του την παγκόσμια τάξη πραγμάτων στην εκπαίδευση, παραμένει βασικός στόχος».

