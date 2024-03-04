Στο 17,5% δίνει τη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του δεύτερου κόμματος σε περίπτωση διεξαγωγής εθνικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή η νέα δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, και η οποία διεξήχθη την περίοδο 27 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2024 σε δείγμα 1.106 ψηφοφόρων.

Η δημοσκόπηση, την οποία παρουσίασε η Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, αναλύει το πώς αξιολογούν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα μετά το συνέδριο που διεξήχθη, τι γνώμη έχει το εκλογικό σώμα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις φοιτητικές καταλήψεις εναντίον του νομοσχεδίου αλλά και τη στάση των ψηφοφόρων ενόψει Ευρωεκλογών όπως επίσης και σε περίπτωση διεξαγωγής εθνικών εκλογών την ερχόμενη Κυριακή.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη διεξαγωγή του συνεδρίου και την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, στην ερώτηση τι τελικά βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ από πολιτική άποψη επί του συνόλου του δείγματος το 56% απαντά ότι το κόμμα βγαίνει αποδυναμωμένο, το 25% τα ίδια και μόλις το 8% δυναμωμένο.

Αντίθετα, ανάμεσα σε εκείνους που προτίθενται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ το 45% πιστεύει ότι το κόμμα βγήκε ενισχυμένο μετά το συνέδριο, το 38% το ίδιο και το 10% αποδυναμωμένο.

Όσον αφορά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη επί του συνόλου του δείγματος το 37% πιστεύει ότι μετά το συνέδριο βγαίνει αποδυναμωμένος, 34% τα ίδια και το 17% ενισχυμένος. Αντίθετα, ανάμεσα σε εκείνους που προτίθενται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, το 58% πιστεύει ότι ο πρόεδρος του κόμματος βγαίνει ενισχυμένος μετά το συνέδριο.

Όσον αφορά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα και πώς βγαίνει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος μετά το συνέδριο, επί του συνόλου του δείγματος το 48% λέει αποδυναμωμένος, 31% τα ίδια και το 7% ενισχυμένος. Από εκείνους που προτίθενται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ το 41% πιστεύει ότι δεν άλλαξε τίποτα.

Γενικότερα, μετά το συνεδρίο συγκριτικά και επί του συνόλου του δείγματος το 56% πιστεύει πως γενικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει αποδυναμωμένο, το 48% ο Αλέξης Τσίπρας και το 37% ο Στέφανος Κασσελάκης.

Από τους προτιθέμενους να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, συγκριτικά το 58% πιστεύει ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είναι εκείνος που βγαίνει ενισχυμένος, το 45% ο ΣΥΡΙΖΑ και το 30% πως ο Αλέξης Τσίπρας βγαίνει αποδυναμωμένος.

Για τα μη κρατικά πανεπιτήμια

Ένα ακόμα ζήτημα που τέθηκε στη δημοσκόπηση ήταν αυτό των μη κρατικών πανεπιστημίων και το νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Στην ερώτηση κατά την άποψή σας, τι είναι το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για τη λειτουργία στη χώρα μας, μη κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το 52% πιστεύει πως είναι στην σωστή κατεύθυνση με κάποιες βελτιώσεις ωστόσο.

Ανά πρόθεση ψήφου, το 91% από όσους προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ πιστεύει πως το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι στην σωστή κατεύθυνση εκ των οποίων το 39% να υποστηρίζει πως θέλει κάποιες βελτιώσεις.

Όσον αφορά τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, κι αν είναι ο σωστός ή όχι τρόπος αντίδρασης κατά του νομοσχεδίου, το 34% σίγουρα διαφωνεί με αυτές και το 21% σίγουρα συμφωνεί.

Ανά πρόθεση ψήφου, το 60% όσων προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ, σίγουρα διαφωνεί με τις καταλήψεις ως τρόπο αντίδρασης κατά του νομοσχεδίου.

Για τις ευρωεκλογές

Όσον αφορά τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές, στην ερώτηση αν θα πάτε να ψηφίσετε το 86% δήλωσε ότι θα πάει να ψηφίσει.

Ανά πρόθεση ψήφου, το 95% όσων προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν στις ερχόμενες ευρωεκλογές. Από όσους προτίθενται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 91% και από όσους ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το 76% των ψηφοφόρων.

Πρόθεση ψήφου στις εθνικές εκλογές

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί του συνόλου του δείγματος, και στο ερώτημα αν την ερχόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές εκλογές τι θα ψηφίζατε, το 29,5% θα ψήφιζε ΝΔ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ φαίνεται να «κονταροχτυπιούνται» συγκεντρώνοντας το ίδιο ποσοστό, 12%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Νίκη με 3%, ενώ Σπαρτιάτες, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά συγκεντρώνουν 2,5%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 13%.

Όσον αφορά τη μάχη για τη δεύτερη θέση, στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ και ΠΑΣΟΚ να μάχονται με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χάνει συνεχώς έδαφος και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να κερδίζει ελαφρώς.

Στην εκτίμηση ψήφου, με βάση κατανομής των αναποφάσιστων η ΝΔ συγκεντρώνει 35,5% ενώ ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δίνουν και πάλι μάχη συγκεντρώνοντας το ίδιο ποσοστό, 14%.Ακολουθεί το ΚΚΕ με 9%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, το κόμμα της Νίκης με 4%, Σπαρτιάτες, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά 3%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,5%.

Στο ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με μεγάλη διαφορά 34% και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 10%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Κυριάκος Βελόπουλος ισοψηφούν με 6% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%.

