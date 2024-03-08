«Θα ψηφίσουμε ένα σπουδαίο νομοσχέδιο που θα μπει σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της κοινοβουλευτικής μας Ιστορίας» ανέφερε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης παρεμβαίνοντας στην συζήτηση της Ολομέλεια στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Ο υπουργός εστίασε στο Δ μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων ως παραρτήματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην πατρίδα μας, με αφορμή την υπεράσπιση της διάταξης της τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο σχέδιο νόμου για την παράταση έως το τέλος του 2024 της ρύθμισης αύξησης του πλαφόν από το 9 στο 15% της καταβολής των αμειβομένων εφημεριών των ιατρών λέγοντας πως «γι' αυτό φαντάζομαι πως όλοι συμφωνούμε».

Ο κ. Γεωργιάδης, σχετικά με τη δυνατότητα εγκατάσταση ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα έκανε μια αναδρομή στις προσπάθειες που έγιναν από το 2008 για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που θα επέτρεπε την ίδρυση πανεπιστημίων από νομικά πρόσωπα θυμίζοντας ότι τότε «είχε σχηματιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία με σύμφωνη γνώμη τότε του ΠΑΣΟΚ και είχα ζήσει την τραγική στιγμή όταν τέσσερις μέρες μετά (από Πέμπτη σε Τρίτη) ήρθαμε στην Ολομέλεια και το ΠΑΣΟΚ έκανε πίσω, μετά από μια μεγάλη εσωκομματική σύγκρουση που είχε μεσολαβήσει μεταξύ των Ευάγγελου Βενιζέλου, 'Αννας Διαμαντοπούλου κ.λ.π και του Γιώργου Παπανδρέου ο οποίος φοβήθηκε αυτές τις εσωκομματικές συγκρούσεις». Αυτό είπε ο υπουργός «έχει μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον, ότι την ίδια χρονιά, το 2008, μια παρόμοια συνταγματική διαδικασία εξελισσόταν στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου αναθεωρήθηκε το δικό τους "άρθρο 16"» και πρόσθεσε ότι «τώρα, 16 χρόνια μετά, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε με ψυχραιμία και χωρίς πολιτικές αντεγκλήσεις πώς εξελίχθηκε η κάθε απόφαση που ελήφθηκε στο κάθε ένα από τα δύο Κράτη. Έως το 2018, στην Κύπρο δεκάδες χιλιάδες Κύπριοι φοιτούσαν στα ελληνικά Πανεπιστήμια και κανένας ξένος φοιτητής στην Κύπρο. Το 2024, ο τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της χώρας, πολύ λιγότεροι πια Κύπριοι φοιτητές σπουδάζουν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αντιθέτως πολλές χιλιάδες Έλληνες φοιτητές σπουδάζουν στα Κυπριακά Πανεπιστήμια και πολλές περιοχές και πόλεις της Κύπρου έχουν ανθίσει , έχουν αναπτυχθεί μέσα από την επιλογή που έλαβε τότε η Κυπριακή Δημοκρατία και δυστυχώς τότε δεν την έλαβε η Ελλάδα και μοναδικός υπαίτιος ήταν το ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε υπερήφανος που είναι μέλος της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκης και της ΝΔ για αυτό το σχέδιο νόμου. Εξήρε τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη γι αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία αλλά και το προσωπικό ρίσκο που όπως είπε «είναι το ενδεχόμενο της απόρριψης του Νόμου από το ΣτΕ» προσθέτοντας πως «εγώ δεν προκαταλαμβάνω καμία απόφαση του ΣτΕ. Αυτό είναι κυρίαρχο και ανεξάρτητο αλλά θλίβομαι γιατί σχεδόν σύσσωμη η Αντιπολίτευση προκαταλαμβάνει την απόφαση του ΣτΕ λέγοντας ότι θα απορριφθεί ως αντισυνταγματικός».

Ο υπουργός, τόνισε πως εμείς «οι πολιτικοί θα πρέπει κάποτε να περνάμε από τους ατέρμονους λόγους στην πράξη» όπως κάνει σήμερα ο υπουργός Παιδείας και «γι' αυτό του αξίζουν πολλά εύγε»

Ο κ. Γεωργιάδης, απέρριψε την κριτική περί ταξικού νομοσχεδίου λέγοντας ότι «αυτό δεν πλήττει όσους έχουν χρήματα και μπορούν να πάνε στο εξωτερικό και να σπουδάσουν στο μητρικό Πανεπιστήμιο αλλά εκείνους που δεν μπορούν να στείλουν το παιδί τους στο εξωτερικό».

Έστρεψε τα πυρά του στο ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για την επιλογή της καταψήφισης του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι «είναι πραγματικά κρίμα, που ο κ. Ανδρουλάκης προφανώς μόνος του αποφάσισε την αλλαγή στάσης και την επανάληψη της ιστορίας του 2008». Επισήμανε ότι «είναι χαρακτηριστικό πως οι πρωταγωνιστές που εμπόδισαν την αναθεώρηση του 2008, οι κύριοι Βενιζέλος, Λοβέρδος, η κυρία Διαμαντοπούλου, σήμερα είναι όλοι τους υπέρ του νομοσχεδίου και τους λέω μπράβο γι' αυτό». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, είπε ο υπουργός, με αυτή την στάση του είναι εκτεθειμένο «γιατί το κόμμα σας ξεκίνησε λέγοντας ότι στηρίζει τα Μη Κερδοσκοπικά- Μη Κρατικά Πανεπιστήμια και ήρθε μια ημέρα ο κ. Ανδρουλάκης, χωρίς να εξηγήσει σε κανέναν το γιατί και μας είπε ότι θα το καταψηφίσετε. Αυτό πραγματικά που κάνατε ήταν τραγικό και κάποιος θα πρέπει να σας λέει την αλήθεια». Ο υπουργός χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ως «τραγικό κόμμα, για μια ακόμη φορά» και απέδωσε αυτή την στροφή του ΠΑΣΟΚ στο γεγονός ότι «θέλει να κάνει αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, βάζοντας πίσω όμως τα συμφέροντα της χώρας»

Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος απάντησε στον υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη ότι το κόμμα του «δεν έχει κάνει καμία μεταστροφή ή αλλαγής την θέση του. Διαχρονικά λέγαμε δύο πράγματα: "Ναι" στην ενίσχυση του δημοσίου Πανεπιστημίου πρώτα από όλα και "ναι" στα ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια αλλά με αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Με την νομοθετική αυτή όμως πρωτοβουλία κανένα από τα δύο δεν συντελείται. Και για αυτό λέμε "όχι"». Σχετικά με την Κύπρο, ο κ. Μάντζος είπε ότι «και εκεί χρειάστηκαν δύο χρόνια διαβουλεύσεων» αλλά « το Κυπριακό μοντέλο δεν είναι και κανένα καλό παράδειγμα όταν έχει 72% κερδοσκοπικά Ιδρύματα, που η χώρα μας θα πρέπει να ακολουθήσει». Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, υποστήριξε ότι ο κ. Γεωργιάδης «είναι ο πρώτος που αναγνωρίζει πως υπάρχει ρίσκο ο Νόμος αυτός να κριθεί από το ΣτΕ αντισυνταγματικός»

Ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, ανταπάντησε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ότι ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης έχει πει ότι η αντισυνταγματικότητα ή όχι του Νόμου στο τέλος θα κριθεί από τα δικαστήρια, «άρα έχει πει αυτό που είπα και εγώ». Του επισήμανε πως «σπουδαίοι συνταγματολόγοι οι καθηγητές Βενιζέλος, Μανιτάκης, Αλεβιζάτος, Σπυρόπουλος - που πιστεύω ότι δεν τους χρεώνετε στη ΝΔ- έχουν γράψει κείμενα υπερασπιζόμενοι την συνταγματικότητα του σχετικού νομοσχεδίου» και σαφώς πρόσθεσε θα περιμένουμε «να δούμε την στάση του ΣτΕ, που δεν δεσμεύεται ούτε από την δική μου ή δική σας γνώμη ή των συνταγματολόγων. Έχει την δική του γνώμη και θα την δούμε». Τέλος, ο υπουργός παρατήρησε ότι «σε όλες τις δηλώσεις που είχε κάνει ο κ. Ανδρουλάκης όταν ξεκίνησε η νέα θητεία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και είχε αναφερθεί στην κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, πουθενά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ δεν είχε συνδέσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με το άρθρο 16, για αυτό οι βουλευτές σας έλεγαν στα Κανάλια ότι συμφωνούν και έτσι βρεθήκατε εκτεθειμένοι»

