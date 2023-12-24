«Τα ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να πετύχουν πολύ περισσότερα με ναυαρχίδα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά λύνοντας αυτή την ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία. Πλέον, είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν μπορεί να ιδρύσει μη κρατικά πανεπιστήμια. Στην Κύπρο σπουδάζουν 18.000 Έλληνες», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, «η μία παράμετρος είναι ότι 40 χιλιάδες ελληνόπουλα σπουδάζουν στο εξωτερικό κάθε χρόνο. Αυτός ο αριθμός πρέπει να μπορέσει να μειωθεί γιατί αν το βάλουμε δίπλα με τον αριθμό των Ισπανών, των Βρετανών ή τον Πορτογάλων, δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει στο εξωτερικό παραπάνω φοιτητές από ό,τι η Αγγλία. Γιατί η Ελλάδα να μην είναι ένα Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο; Γιατί να μην μπορούν από τα Βαλκάνια να έρχονται στην Ελλάδα να σπουδάσουν;»

Επισήμανε επίσης, ότι «μιλάμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ο στόχος είναι να πετύχουμε το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Θέλουμε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, να μπορέσουν να έρθουν και να επικουρήσουν το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας. Τα κριτήρια θα είναι τα αυστηρότερα που υπάρχουν στην Ε.Ε. Καλώ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μπούμε σε έναν διάλογο κριτηρίων, να κάνουμε κάποια πράγματα όλοι μαζί. Στην Κύπρο ψηφίστηκε το αντίστοιχο πλαίσιο από όλα τα πολιτικά κόμματα».

Ο υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ωστόσο ότι «θα υπάρξουν κόφτες στην εξέταση των αιτήσεων, ενώ τόνισε ότι «το πτυχίο των Μη Κρατικών-Μη Κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, αποκλειστικά ως παραρτήματα ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα προσφέρει πλήρη Ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα, ισοδύναμα με αυτά του «μητρικού» πανεπιστημίου του εξωτερικού»

«Θα δοθούν 60 εκατομμύρια για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα κριτήρια ίδρυσης ενός παραρτήματος ξένου ιδρύματος σε μια χώρα τοποθετούνται μόνο από την ανεξάρτητη αρχή εκπαίδευσης της χώρας που εδρεύει το «μητρικό» ΑΕΙ, στη δική μας περίπτωση στα κριτήρια αυτά θα έχει λόγο ισχυρό η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), μια πλήρως ανεξάρτητη αρχή, ακριβώς για να διασφαλίσουμε από την αρχή την καλύτερη δυνατή ποιότητα σε αυτές τις συνεργασίες».

Για τις πιθανές αλλαγές που θα προκαλέσει αυτή «η ιστορική μεταρρύθμιση», όπως την χαρακτήρισε μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην λειτουργία των κολλεγίων ο υπουργός ανέφερε «τα αναγνωρισμένα κολλέγια είναι σήμερα 33 με χιλιάδες σπουδαστές και συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, με ένα θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας διαμορφωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το νομοσχέδιο δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα κολλέγια που σήμερα λειτουργούν. Και αυτά μπορούν να ιδρύσουν, σε συνεργασία με ξένα αναγνωρισμένα ιδρύματα ένα Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο, όπως στο νομοσχέδιο προβλέπεται, δηλαδή ικανοποιώντας τις δύο απαραίτητες προϋποθέσεις: να τηρούν το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων ίδρυσης και λειτουργίας του νόμου και να είναι Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Για τα κριτήρια ίδρυσης των παραρτημάτων των ξένων ιδρυμάτων σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε «τα κριτήρια είναι θεσμικά, εκπαιδευτικά και υποδομής και είναι πλήρως ανελαστικά. Ένα τέτοιο ίδρυμα χρειάζεται να έχει από την έναρξή του τουλάχιστον τρεις σχολές, να διαθέτει τουλάχιστον 30 καθηγητές με διδακτορικό και δημοσιεύσεις και όλο το υπόλοιπο αναγκαίο προσωπικό, να ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις υποδομής, ειδικά στις κτηριακές προδιαγραφές, να ιδρυθεί και να λειτουργεί αποκλειστικά ως παράρτημα ξένου αναγνωρισμένου ιδρύματος και να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Για τα δημόσια ΑΕΙ και «την τύχη τους» μετά τον νόμο για τα Μη Κρατικά-Μη Κερδοσκοπικά που θα ιδρυθούν ο υπουργός διευκρίνισε «το δημόσιο πανεπιστήμιο παραμένει για την κυβέρνηση η ναυαρχίδα της μεταρρύθμισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Θέλουμε και έχουμε αποφασίσει να το ενισχύσουμε σημαντικά σε τρία επίπεδα: να το διεθνοποιήσουμε για να οργανώνει συνεργασίες με ξένα ιδρύματα τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε προπτυχιακό επίπεδο, να το χρηματοδοτήσουμε με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο ρόλο του και να του προσφέρουμε θεσμική ευελιξία με στόχο να το απογραφειοκρατικοποιήσουμε για να διευκολύνουμε την αυτοδιοικητική λειτουργία του».

Αναγνώρισε πως χρειάζονται ταχύτερες διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα γραφειοκρατίας στην ίδρυση που υφίστανται σήμερα και προσδιόρισε την έναρξη λειτουργίας των Μη Κρατικών-Μη Κερδοσκοπικών ΑΕΙ «στην έναρξη της περιόδου 2025/2026, δηλαδή τον Σεπτέμβριο 2025 και σε κάθε περίπτωση εντός της τετραετίας που η κυβέρνηση θα διανύσει» και υποσχέθηκε «να δει την προοπτική να δηλώνεται στην φορολογική δήλωση το φοιτητικό επίδομα».

«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα τα καταφέρουμε» απάντησε ο υπουργός για την πιθανότητα να προκύψουν προβλήματα στη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου, για να διευκρινίσει ότι «και άτομα τρίτης ηλικίας θα μπορούν να φοιτήσουν σε αυτής της μορφής τα πανεπιστήμια, όπως μπορούν και στο δημόσιο πανεπιστήμιο να φοιτούν».

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε πως η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, στην οποία η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία, θα ολοκληρωθεί «με το νομοσχέδιο για την σχολική εκπαίδευση που θα ακολουθήσει αυτά για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Πηγή: skai.gr

