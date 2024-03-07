Σε κατάληψη στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ, στα Προπύλαια, προχώρησαν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι του πανεπιστημίου, ενάντια στο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εισόδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχωρούν σήμερα και μέλη φοιτητικών συλλόγων του ΑΠΘ, διαμαρτυρόμενοι για την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου.

Στο ΕΚΠΑ οι φοιτητές κρέμασαν στην Πρυτανεία και σημαία της Παλαιστίνης φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Αύριο Παρασκευή, ημέρα ψήφισης στη Βουλή του νομοσχεδίου – οι φοιτητές έχουν προγραμματίσει πανελλαδικό συλλαλητήριο και πορεία στο κέντρο της Αθήνας, που θα καταλήξει μπροστά στη Βουλή.

«Εδώ και εννέα εβδομάδες, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, στην Αθήνα αλλά και πανελλαδικά πραγματοποιούν μαζικές γενικές συνελεύσεις, καταλήψεις διαρκείας στις σχολές και πορείες. Εν όψει της αυριανής ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι οργανώνουν την δεύτερη μεγάλη πανελλαδική πανεκπαιδευτική πορεία, στην οποία για ακόμη μια φορά θα βουλιάξει η Αθήνα» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

