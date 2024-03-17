Ένα νέο οικονομικό και επενδυτικό πακέτο 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Αίγυπτο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια (2024-2027) προβλέπει η «Κοινή Δήλωση για μια Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» των δύο πλευρών» που υπεγράφη μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Διαβάστε αναλυτικά την ευρωαιγυπτιακή κοινή δήλωση (αγγλικά)



Η στρατηγική και συνολική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου καλύπτει έξι πυλώνες αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την Ευρώπη και την Αίγυπτο: Πολιτικές σχέσεις, Οικονομική σταθερότητα, Επενδύσεις & Εμπόριο, Μετανάστευση, Ασφάλεια, Άνθρωποι και δεξιότητες.



To reinforce this strategic partnership, the EU is tabling a significant financial and investment support package worth €7.4 billion over the next four years ↓ https://t.co/pXOVyZe6g5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024

Στην ομιλία της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε για τις πολιτικές σχέσεις ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος θα εντείνουν τον πολιτικό διάλογο για θέματα περιφερειακής σημασίας. «Μαζί θα εργαστούμε για τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα διοργανώνεται Σύνοδος Κορυφής μία φορά κάθε δύο χρόνια, πέρα από το ετήσιο Συμβούλιο Σύνδεσης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την οικονομική σταθερότητα. «Θα υποστηρίξουμε οικονομικά τις μεταρρυθμιστικές σας προσπάθειες, μαζί με διεθνείς εταίρους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου μας των 7,4 δισ. ευρώ», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Egypt is a pillar of stability and security in the Middle-East.



We will work hand in hand with Egypt and other partners to channel aid to Gaza via all possible routes.



Civilians must be protected and there can be no forced displacement of Palestinians from Gaza.



We want to… pic.twitter.com/2zosgutTT4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο. «Η Αίγυπτος επωφελείται ήδη πολύ από το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο Νότιας Γειτονίας. Μπορούμε όμως να κάνουμε περισσότερα μαζί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το συμπληρώνουμε με πρόσθετες επενδύσεις 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ ως μέρος του σημερινού πακέτου. Και θα χαρούμε να υποστηρίξουμε τη Διάσκεψη Επενδύσεων της ΕΕ στην Αίγυπτο στο Κάιρο αργότερα αυτό το έτος», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι οι ενεργειακές επενδύσεις είναι κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου με την κοινή δήλωση να κάνει αναφορά στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY. «Μαζί αναπτύσσουμε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY. Για να συνδέσει την Αίγυπτο με την Ελλάδα. Φέρνοντας πιο κοντά τις δύο ακτές της Μεσογείου. Η Αίγυπτος έχει επίσης τους πόρους για να γίνει κόμβος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όταν πρόκειται για ανανεώσιμο υδρογόνο», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι η Αίγυπτος είναι πρόθυμη να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης για αυτό.

Αναφορικά με τον τέταρτο πυλώνα, τη μετανάστευση και την κινητικότητα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος έχουν ήδη μια πολύ καλή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα, και πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα επενδύσει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ από το σημερινό πακέτο για να γίνει η συνεργασία αυτή ακόμα πιο αποτελεσματική. «Θα συνεχίσουμε το έργο μας για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης», τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέροντας ως παράδειγμα τις «εταιρικές συμφωνίες δεξιοτήτων». Παράλληλα, υπογράμμισε «συνεχίζουμε να υπολογίζουμε στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης από την Αίγυπτο. Από τη διαχείριση των συνόρων, στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της επιστροφής».





Ο πέμπτος πυλώνας αφορά την ασφάλεια και την επιβολή του νόμου. «Έχουμε μια καθιερωμένη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και θα το ενισχύσουμε», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

«Ο τελευταίος πυλώνας - από πολλές απόψεις, είναι ο πιο σημαντικός - αφορά τους ανθρώπους, τις δεξιότητές τους και την έρευνα. Οι ανταλλαγές φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ήδη ευδοκιμούν. Η Αίγυπτος μπορεί τώρα να διαπραγματευτεί την ένταξή της σε άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Creative Europe και το Horizon Europe. Αυτό θα εμβαθύνει τους δεσμούς μεταξύ του λαού μας και στις δύο πλευρές της Μεσογείου», πρόσθεσε.



Κατά την υπογραφή της ευρωαιγυπτιακής συμφωνίας η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι οι συζητήσεις αυτές γίνονται σε περίοδο κρίσης. «Είμαστε όλοι εξαιρετικά ανήσυχοι για τον πόλεμο στη Γάζα και την εκτυλισσόμενη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση. Η Γάζα αντιμετωπίζει λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κρίσιμο να επιτευχθεί μια συμφωνία για μια εκεχειρία γρήγορα τώρα που θα απελευθερώσει τους ομήρους και θα επιτρέψει σε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα», είπε, καλώντας τον πρόεδρο της Αιγύπτου να μεσολαβήσει για μια κατάπαυση του πυρός.

Glad to be in Cairo to mark a new milestone in the EU-Egypt strategic partnership.



With Egypt’s political and economic weight and its strategic location in a very troubled neighbourhood,



the importance of our relations will only increase over time. pic.twitter.com/531yNW6d0e — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024

Πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια για την εφαρμογή των στόχων μας και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κάιρο στην τοποθέτηση του στην Ολομέλεια της Συνόδου.

Σχετικά με το μεταναστευτικό ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «Είναι σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι παράνομης μετανάστευσης ή εμπορίας ανθρώπων», καθώς και ότι «δεν θα ανεχτούμε τη βίαιη μετατόπιση Παλαιστινίων σε άλλες χώρες».

Πριν την έναρξη των συνομιλιών όλων των πλευρών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε κατ ιδίαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ Σίσι.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση των σχέσεων Ε.Ε- Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική συνεργασία, για την υλοποίηση της οποίας πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακόμα υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από την Λιβύη προς την Κρήτη.

Today we launch our Strategic and Comprehensive partnership with Egypt.



We will work together in six areas of mutual interest:



1. Political relations

2. Economic stability

3. Investments & Trade

4. Migration

5. Security

6. People and skills pic.twitter.com/lTf7Gcl4vk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2024

Κατά τη συνάντησή του με τον Φατάχ αλ Σίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των διμερών σχέσεων και για την ενεργειακή συνεργασία με έμφαση στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY Interconnector.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η απόφαση των δύο ηγετών να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών με τη σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας- Αιγύπτου, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε για την οργάνωση της επίσκεψης στη Σίβα.

«Η όαση της Σίβα έχει ξεχωριστή σημασία για τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδας Αιγύπτου, καθώς εκεί βρίσκεται το μαντείο του Αμον Ρα το οποίο επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος το 331 π.χ» δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.