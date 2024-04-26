Στον ιστορικό χώρο του σταδίου που φιλοξένησε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της σύγχρονης εποχής το 1896, το Παναθηναϊκό Στάδιο, η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραδοθεί απόψε στην Γαλλία και στον Τόνι Εστανγκέ, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024».

Στην συνέχεια, η Ολυμπιακή Φλόγα θα φθάσει στο λιμάνι του Πειραιά όπου και θα «επιβιβασθεί» αύριο, Σάββατο, στο ιστορικό τρικάταρτο Belem , με προορισμό την Μασσαλία, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα «εισέλθει» στην Γαλλία μέσω της Μασσαλίας, που ιδρύθηκε από τους Έλληνες το 600 π.Χ., όπως δήλωσε η Σάμια Γκάλι, αντιδήμαρχος της Μασσαλίας στις 16 Απριλίου.

Η Φλόγα θα φτάσει στη Μασσαλία στις 8 Μαΐου, όπου αναμένεται να την υποδεχθούν περίπου 150.000 άτομα.

Πριν μπει στο Παλιό Λιμάνι, το Belem θα «παρελάσει» σε όλο το λιμάνι της Μασσαλίας και θα συνοδεύεται από 1.024 σκάφη, ενώ έχουν προγραμματισθεί διάφορες δράσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

«Εχουμε ρυθμίσει τα πάντα για την παρουσία 150.000 ατόμων σε μια περιοχή που περιλαμβάνει το Παλιό Λιμάνι, το τέλος του Canebière -εμβληματική αρτηρία του κέντρου της Μασσαλίας-, τους κήπους Pharo (που δεσπόζουν στο Παλιό Λιμάνι) και την Place aux Huiles», επίσης στο το κέντρο, εξήγησε η κυρία Γκάλι. Η βραδιά θα κλείσει με συναυλία των ράπερ της Μασσαλίας Soprano και Alonzo.

Στις 9 Μαΐου, η Ολυμπιακή φλόγα θα αρχίσει το ταξίδι της στην Γαλλία από την Μασσαλία, με «επισκέψεις» στην βασιλική της Notre-Dame de la Garde και στο Stade Vélodrome.

Ακολούθως, θα διασχίσει ολόκληρη την χώρα, περνώντας επίσης από τις Αντίλλες και την Γαλλική Πολυνησία, για να φθάσει στο Παρίσι την ημέρα της Τελετής Εναρξης των Αγώνων, στις 26 Ιουλίου.



Πηγή: skai.gr

