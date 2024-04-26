Σε πέντε συλλήψεις για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ενώ σχηματίστηκαν και οκτώ δικογραφίες για παρόμοιες υποθέσεις.

Ειδικότερα, συνελήφθη ένας άνδρας στην Πάτρα, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Στον Πύργο, συνελήφθη ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου είχε σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Τον κατηγορούμενο είχε καταγγείλει η σύνοικος, σύντροφός του, αναφέροντας ότι της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την απείλησε λεκτικά.

Επίσης, συνελήφθη ένας άνδρας, σε περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, της Ηλείας, τον οποίο κατήγγειλε η κουνιάδα του για ενδοικογενειακή απειλή. Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του συλληφθέντα, βρήκαν ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, τα οποία αφαιρέθηκαν από την κατοχή του.

Στο Μεσολόγγι, συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, (σύζυγοι), διότι αλληλομηνύθηκαν, για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

