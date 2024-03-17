ΣΥΡΙΖΑ: Αντί παραιτήσεως, η κα Κεραμέως πραγματοποιεί κομματικές φιέστες στο εξωτερικό

Οι πρωτοφανείς αποκαλύψεις σχετικά με την διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Αποδήμων ψηφοφόρων από το Υπουργείο Εσωτερικών στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ, θα είχαν οδηγήσει στην άμεση αποπομπή της αρμόδιας Υπουργού σε οποιαδήποτε ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα και σε άμεση διαλεύκανση του σκανδάλου από την Δικαιοσύνη αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πως αντιλαμβάνεται το κράτος δικαίου και την θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Αντί της απολογίας της στον ελληνικό λαό και της παραιτήσεώς της από την θέση της ΥΠΕΣ, η κα Κεραμέως σε μια κίνηση - μνημείο πολιτικού θράσους, πραγματοποιεί ‘’ενημερωτικές’’ επισκέψεις σε ΗΠΑ και Καναδά για να μιλήσει στο ίδιο κοινό του οποίου τα προσωπικά δεδομένα, εργαλειοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για ψηφοθηρικούς σκοπούς.

Αλήθεια πως περιμένει η κυβέρνηση να εμπιστευθούν οι εκλογείς την διαδικασία της επιστολικής ψήφου, όταν μόλις τρεις μήνες πριν τις ευρωεκλογές διακινούνται παρανόμως τα προσωπικά στοιχεία των εκλογέων;

Η κα Κεραμέως και τα υπόλοιπα στελέχη της ΝΔ, αντί να στήνουν επι της ουσίας κομματικές εκδηλώσεις στις προξενικές μας Αρχές στο εξωτερικό, οφείλουν να απολογηθούν άμεσα στον ελληνικό λαό για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το ΥΠΕΣ και να παρουσιάσουν - εάν μπορούν - έναν οδικό χάρτη για την διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων των ψηφοφόρων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επιμένει σταθερά στην ανάγκη για ολιστική διερεύνηση του σκανδάλου των διαρροών από την Δικαιοσύνη. Οι πράξεις της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο εκμεταλλεύονται την αγάπη των Αποδήμων Ελλήνων για την πατρίδα, αλλά παράλληλα υποβαθμίζουν σημαντικά την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας».

Πηγή: skai.gr

