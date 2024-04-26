Η 57χρονη ηθοποιός, Salma Hayek, «ανέβασε» φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τον γάμο της με τον επιχειρηματία François-Henri Pinault. Πρόκειται για την επέτειο των 15 χρόνων από τότε που «ενώθηκαν» με τα δεσμά του γάμου.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εξηγήσεις την ευλογία του να βρίσκεις την αδελφή ψυχή σου. Για όλους εσάς που το βρήκατε, μην το θεωρείτε ποτέ δεδομένο. Για όλους εσάς που δεν το βρήκατε, μην το βάζετε ποτέ κάτω», έγραψε η διάσημη ηθοποιός στην ανάρτησή της.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στη Βενετία. Λίγο πριν από τον γάμο το ζευγάρι παρέθεσε δείπνο στην Punta della Dogana. Οι καλεσμένοι φορούσαν χρυσές και μαύρες μάσκες.

Η οικογένεια του γαμπρού είχε αγοράσει το κτίριο το 2007 και πλήρωσε για την αποκατάστασή του. Τον Ιούνιο του 2009 άνοιξε ξανά για το κοινό ως μουσείο τέχνης, με προσωρινά εκθέματα από τη συλλογή Pinault.

Η τελετή έλαβε χώρα στην Όπερα La Fenice, μία από τις παλαιότερες στην Ευρώπη. Συμμετείχαν, επίσης, τα παιδιά του γαμπρού από τον πρώτο του γάμο και η κόρη του ζευγαριού. Μετά την τελετή, οι καλεσμένοι τραγούδησαν το «Over The Rainbow».

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους στον γάμο ήταν η Penelope Cruz, ο Javier Bardem, η Charlize Theron, η Lily Cole, η Ashley Judd, ο Woody Harrelson, η Anna Wintour, ο Bono, ο David Blaine, ο Jacques Chirac και άλλες διασημότητες.

Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Grassi, μια σημαντική τοποθεσία για το ζευγάρι, καθώς γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006 σε ένα γκαλά εκεί. Η οικογένεια Pinault αγόρασε το κτίριο τον Μάιο του 2005. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2007 και η κόρη τους γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Το ζευγάρι είχε προηγουμένως παντρευτεί στο δημαρχείο του 6ου διαμερίσματος στο Παρίσι, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, την ίδια χρονιά, σε μια μικρή τελετή με την οικογένεια και σχεδίαζαν μια μεγαλύτερη γιορτή λίγους μήνες αργότερα. Σήμερα γιορτάζουν και τις δύο επετείους.

Σε συνέντευξή της στο «Glamour» πέρυσι, η ηθοποιός είπε ότι δεν είχε ιδέα ότι θα παντρευόταν εκείνη την ημέρα μέχρι που η οικογένειά της ενεπλάκη.

«Απλά με πήγαν στο δημαρχείο. Οι γονείς μου, ο αδελφός μου… Είχα μια φοβία με το θέμα του γάμου».

Πηγή: skai.gr

