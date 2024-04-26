Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς Νέα Χαλκηδόνα.

Κίνηση παρατηρείται ακόμα:

Στην κάθοδο της Κηφισού, από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς Περιστέρι

Στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά, με ουρά οχημάτων που φτάνουν το 1 χλμ

Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών - Κορίνθου

Στα Άνω Πατήσια λόγω του περιστατικού με την πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ.

Πηγή: skai.gr

