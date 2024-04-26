Λογαριασμός
Προβλήματα στα δύο ρεύματα του Κηφισού - Πού αλλού θα βρείτε κίνηση

Δείτε σε ποια σημεία υπάρχει κίνηση

UPDATE: 10:58
Κινηση

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς Νέα Χαλκηδόνα. 

Κίνηση παρατηρείται ακόμα: 

  • Στην κάθοδο της Κηφισού, από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς Περιστέρι
  • Στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά, με ουρά οχημάτων που φτάνουν το 1 χλμ
  • Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών - Κορίνθου
  • Στα Άνω Πατήσια λόγω του περιστατικού με την πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ.
