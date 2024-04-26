Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλο μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς Νέα Χαλκηδόνα.
Κίνηση παρατηρείται ακόμα:
- Στην κάθοδο της Κηφισού, από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς Περιστέρι
- Στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά, με ουρά οχημάτων που φτάνουν το 1 χλμ
- Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και της Αθηνών - Κορίνθου
- Στα Άνω Πατήσια λόγω του περιστατικού με την πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ.
