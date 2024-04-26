Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024» και σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της σχετικής κλήρωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση τόνωση του εσωτερικού τουρισμού στην κατεύθυνση της ισόρροπης διάχυσης των επισκεπτών σε όλες τις περιφέρειες και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο συνολικός αριθμός των κληρωθέντων σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό είναι: 107.204 δικαιούχοι.

Όσοι δικαιούχοι κληρώθηκαν, θα εκδώσουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε όποιο τουριστικό κατάλυμα της χώρας επιλέξουν χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία.

Η ενημέρωση τους θα γίνει μέσω sms και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν κατά την υποβολή της αίτησης ενώ τα αποτελέσματα της κλήρωσης καθώς και ο προσωρινός και οριστικός πίνακας δικαιούχων είναι προσβάσιμοι και μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος και του site του Υπουργείου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας κατατέθηκαν 972.893 αιτήσεις γεγονός που αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι επιδοτήσεις αναλύονται ως εξής:

* Κληρωθέντες με βασικό ποσό ενίσχυσης € 200: ποσοστό 78,12%

* Κληρωθέντες με επαυξημένο ποσό ενίσχυσης € 300: ποσοστό 18,77%

* Κληρωθέντες άτομα με αναπηρία από 67% και άνω με επαυξημένο ποσό ενίσχυσης € 400: ποσοστό 3,11%

Σε δηλώσεις της η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024», επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για έναν τουρισμό προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας, θέτοντας διευρυμένα εισοδηματικά αλλά και περισσότερα κοινωνικά κριτήρια. Διασφαλίζουμε έτσι, τόνισε η Υπουργός Τουρισμού, ότι περισσότεροι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν και να απολαύσουν τις ομορφιές του τόπου μας έως το τέλος του έτους. Δουλεύουμε, πρόσθεσε, μεθοδικά και με σχέδιο για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, προς όφελος των πολλών.

Η Υπουργός Τουρισμού αφού ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες θα στηρίξουν το εγχείρημα και θα παράσχουν στους δικαιούχους την καλύτερη φιλοξενία. Η συστράτευση όλων, κατέληξε η κα Κεφαλογιάννη, με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού και η προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου συντελεί στην ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Τουρισμού Έλενα Ράπτη τόνισε ότι ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων επιβεβαιώνει την μεγάλη απήχηση του προγράμματος και ότι δικαιώθηκε η στοχευμένη επιλογή μας για τον κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα του. Πρόσθεσε ότι δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να απολαύσουν με πολύ εύκολες διαδικασίες διακοπές όλο τον χρόνο, οπουδήποτε το επιθυμούν.

Το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» υλοποιείται με τη συνεργασία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά, της Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκης Κεραμέως ,του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαου Παπαθανάση και φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), με πόρους του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε.

