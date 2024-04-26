Ένας 43χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στο Νέο Κόσμο μετά από καταδίωξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 15:15 αστυνομικοί στην περιοχή του Νέου Κόσμου έκαναν σήμα στον 43χρονο να σταματήσει το όχημα του για έλεγχο, αλλά αυτός ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και λίγο παρακάτω στην οδό Στρόμερ το όχημα του 43χρονου ακινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα. Στη συνέχεια ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει πεζός αλλά συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο διαπιστώθηκε ότι ήταν και ο 10χρονος γιος του, που δεν τραυματίστηκε κατά την πρόσκρουση.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια εις βάρος του 43χρονου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά, ενώ πλέον κατηγορείται και για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.