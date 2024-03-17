Για ημέρα-ορόσημο, που αναγνωρίζει τη βαθιά στρατηγική σημασία της Αιγύπτου για τη σταθερότητα και την ευημερία της Ευρώπης στο σύνολό της, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην «Κοινή Δήλωση για μια Στρατηγική και Συνολική Εταιρική Σχέση» που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Διεμήνυσε επίσης ότι η Ευρώπη δεν θα δεχθεί, σε καμία περίπτωση, αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων στην Αίγυπτο.

Διαβάστε αναλυτικά την ευρωαιγυπτιακή κοινή δήλωση (αγγλικά)

"Ημέρα-ορόσημο"

«Είναι πράγματι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ στο Κάιρο αυτή την πολύ ξεχωριστή ημέρα για τις σχέσεις Ευρώπης - Αιγύπτου και για εμάς, την Ελλάδα και την Κύπρο, που εργαστήκαμε σκληρά μαζί για να φτάσουμε στο σημείο να αναβαθμίσουμε τη σχέση μας στο επίπεδο μιας συνολικής και στρατηγικής εταιρικής σχέσης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Aμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

«Πρόκειται πραγματικά για μια ημέρα-ορόσημο που αναγνωρίζει τη βαθιά στρατηγική σημασία της Αιγύπτου για τη σταθερότητα και την ευημερία, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά θα έλεγα και της Ευρώπης στο σύνολό της. Πράγματι, το σχέδιο Κοινής Δήλωσης που θα υπογράψουμε σήμερα καθορίζει τα διάφορα δομικά στοιχεία για την υλοποίηση της πρόθεσής μας να καταστήσουμε αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση όσο πιο βαθιά χρειάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Και πρόσθεσε: «Είτε πρόκειται για οικονομικά θέματα είτε για ενεργειακά, όπου αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που μπορούμε να διαδραματίσουμε για να σας βοηθήσουμε όχι μόνο να σταθεροποιήσετε την οικονομία, αλλά και να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να παρέχετε θέσεις εργασίας για τους νέους Αιγύπτιους προσελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις. Είτε αυτό αφορά την ενέργεια, όπου έργα όπως η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο, βοηθώντας σας να αναπτύξετε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και διασφαλίζοντας ότι αυτές οι ανανεώσιμες πηγές θα φτάσουν στην Ευρώπη και, υπό αυτή την έννοια, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας ασφάλεια. Είτε αυτό σημαίνει να σκεφτούμε νέα και πιο φιλόδοξα έργα, όπως η δυνατότητα, ίσως στο μέλλον, αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στους γεωλογικούς σχηματισμούς που διαθέτετε ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης ή της εξάντλησης κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Είτε πρόκειται για συνεργασία σε θέματα όπως το μεταναστευτικό, όπου, πρώτα απ' όλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει η Αίγυπτος όσον αφορά στη φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων από πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες».

Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος ορθώς επισήμανε πως αν η Αίγυπτος είναι ευημερούσα και σταθερή, αυτό θα μας βοηθήσει να σταθεροποιήσουμε και άλλες χώρες, όπως η Λιβύη και το Σουδάν, οι λαοί των οποίων ίσως ωθούνται να ξεφύγουν από διώξεις, πόλεμο αλλά και από την οικονομική απόγνωση.

«Και φυσικά, όπως σημείωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι διακινητές που εκμεταλλεύονται την απελπισία αθώων ανθρώπων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλες, νέες οδοί παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και ότι θα προσφέρουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης για τους νέους Αιγύπτιους που αναζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με την Αίγυπτο, όσον αφορά στη διμερή μας εταιρική σχέση. Υποδεχόμαστε εδώ και πολλές δεκαετίες Αιγύπτιους που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι η συνεργασία μας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το τι μπορούμε να επιτύχουμε μαζί ως αποτέλεσμα αυτής της νέας συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης».

Βαθιά ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Γάζα και εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση επαναλαμβάνοντας την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω την στήριξή μου γι' αυτό που είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε, σε καμία περίπτωση, οποιονδήποτε αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων στην Αίγυπτο. Αναγνωρίζουμε τις βαθιές ανησυχίες της Αιγύπτου για την ασφάλεια στο ζήτημα αυτό. Ευελπιστώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος, για να διερευνήσουμε το πώς μπορούμε να εργαστούμε ξανά στην κατεύθυνση της μόνης ρεαλιστικής μακροπρόθεσμης πολιτικής λύσης στην παλαιστινιακή τραγωδία: και αυτή είναι, φυσικά, η λύση των δύο κρατών», συμπλήρωσε.

Και σημείωσε: «Κύριε Πρόεδρε, να επαναλάβω ότι είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ, με χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα να βρίσκομαι μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους διακεκριμένους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι η παρουσία τόσων πολλών από εμάς εδώ σήμερα μαρτυρά την ιδιαίτερη αξία που αποδίδουμε σε αυτή τη στρατηγική εταιρική σχέση», υπογράμμισε.

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Σίσι

Ο Πρωθυπουργός είχε νωρίτερα διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, πριν την έναρξη της πολυμερούς συνάντησης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ - Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική εταιρική σχέση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, καθώς η Ελλάδα θεωρεί την Αίγυπτο στρατηγικό εταίρο. O Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναβάθμιση των σχέσεων ΕΕ - Αιγύπτου σε Συνολική και Στρατηγική συνεργασία, για την υλοποίηση της οποίας πρωτοστάτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ακόμη ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι μεγάλης σημασίας για την ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως αναφέρουν από την κυβέρνηση, επιβεβαιώθηκε η απόφαση των δύο ηγετών να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών με Κοινή Δήλωσή τους για τη σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Αιγύπτου, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση, προσθέτουν, δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου (GREGY Interconnector), το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Αίγυπτος είναι κομβική χώρα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού για ολόκληρη την Ε.Ε. Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Συζητήθηκαν ακόμα ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αυξανόμενη ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της Αιγύπτου και τον υπεύθυνο ρόλο που έχει παίξει στην κρίση. Υπογράμμισε ότι είναι ύψιστης σημασίας να μην υπάρξει αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.