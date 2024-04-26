Το Netflix απέκτησε τη μεταφορά του μυθιστορήματος «The Thursday Murder Club» του διάσημου Βρετανού συγγραφέα και παρουσιαστή, Ρίτσαρντ Οσμάν.

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Κρις Κολόμπους, γνωστού από το «Home Alone» και τη βραβευμένη με Όσκαρ «Mrs. Doubtfire», ενώ το καστ αστέρων περιλαμβάνει την Έλεν Μίρεν, η οποία θα υποδυθεί μία πρώην κατάσκοπο, τον Πιρς Μπρόσναν έναν ξεροκέφαλο πρώην συνδικαλιστή-ακτιβιστή και τον Μπεν Κίνγκσλεϊ πρώην ψυχίατρο.

Σημειώνεται ότι η Amblin Partners του Στίβεν Σπίλμπεργκ κέρδισε τα παγκόσμια δικαιώματα για την ταινία μετά από μια δύσκολη δημοπρασία που προσέλκυσε το ενδιαφέρον 14 στούντιο.

Helen Mirren, Pierce Brosnan and Ben Kingsley set for film of Richard Osman’s The Thursday Murder Club https://t.co/F9IzBlXQfM — Guardian news (@guardiannews) April 23, 2024

«Είμαι τόσο περήφανος για αυτό το βιβλίο, οπότε είναι όνειρο να βλέπω το «The Thursday Murder Club» σε τόσο απίστευτα χέρια» ανέφερε σε δήλωσή του ο διάσημος συγγραφέας. «Από τον Κρις Κολόμπους μέχρι την Amblin και το Netflix, υπάρχουν ιδιοφυΐες όπου κι αν κοιτάξω. Και τι καστ! Τσιμπάω τον εαυτό μου» είπε.

Eίναι η πρώτη συγγραφική απόπειρα του Οσμάν που κυκλοφόρησε το 2020 και οι πωλήσεις του ανήλθαν σε πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα, αναφέρει το Deadline.

Αφηγείται την ιστορία τεσσάρων φίλων που διανύουν την έβδομη δεκαετία της ζωής τους λύνοντας ανεξιχνίαστες υποθέσεις σε έναν οίκο ευγηρίας.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο όπως αποκάλυψε ο συγγραφέας στο podcast του «The Rest Is Entertainment».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.