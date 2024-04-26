Λογαριασμός
Ο Στέφανος Κασσελάκης το Σάββατο στον ΣΚΑΪ

Το Σάββατο 27/04 στις 05.30, στην εκπομπή «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» με τον Χρήστο Κούτρα

κασσελακης

Αύριο, Σάββατο 27/04 ο Χρήστος Κούτρας υποδέχεται στην εκπομπή «Καλημέρα», τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει τα χαρτιά του και απαντά για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τις δημοσκοπήσεις και τη στρατηγική του κόμματός του, στο δρόμο προς τις κάλπες των Ευρωεκλογών.

Αυτό το Σάββατο, στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Χρήστο Κούτρα,στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το τρέιλερ:

