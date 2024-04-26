Αύριο, Σάββατο 27/04 ο Χρήστος Κούτρας υποδέχεται στην εκπομπή «Καλημέρα», τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει τα χαρτιά του και απαντά για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τις δημοσκοπήσεις και τη στρατηγική του κόμματός του, στο δρόμο προς τις κάλπες των Ευρωεκλογών.

Αυτό το Σάββατο, στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Χρήστο Κούτρα,στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.