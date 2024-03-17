Σβίκου: «Οι ευρωεκλογές να γίνουν η αρχή του τέλους της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Αυτές οι ευρωεκλογές θα πρέπει να γίνουν η αρχή του τέλους της αλαζονικής και αντιλαϊκής κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει γενική γραμματέας της. Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ράνια Σβίγκου σε συνέντευξή της στη «Μακεδονία της Κυριακής» και προσθέτει: «Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Σε ερώτηση για το πόρισμα της Εξεταστικής για τα Τέμπη, και τη στάση της ΝΔ, η Ράνια Σβίγκου υπογράμμισε ότι «ο Κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να πέσει φως στο μέγιστο έγκλημα των Τεμπών. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή, προσπαθούν να συγκαλύψουν το έγκλημα, να καλύψουν τις ευθύνες τους, να τα ρίξουν όλα σε ένα ανθρώπινο λάθος, κι αυτό κάνουν και τώρα, με το πόρισμά τους».

Στη συνέχεια, η Ράνια Σβίγκου υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από μακριά και πηγαίνει μπροστά, ανανεωμένος, με πνεύμα διαρκούς αυτοκριτικής, αλλά και κρατώντας τις μεγάλες παρακαταθήκες των αγώνων για μια καλύτερη κοινωνία. Οι αριστεροί προοδευτικοί άνθρωποι περιμένουν πολλά ακόμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, κι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να τους διαψεύσουμε». Και συμπλήρωσε ότι «αυτή την αγωνία εξέφρασε και ο ιστορικός μας ηγέτης, ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός της χώρας, καταθέτοντας τις σκέψεις του και τους προβληματισμούς του, με την παρρησία που τον διακρίνει».

Τέλος, σε ερώτηση για τις κατηγορίες της ΝΔ εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη, η Ράνια Σβίγκου τόνισε: «Έχουν δοθεί απαντήσεις από την πρώτη στιγμή. Ο κ. Μητσοτάκης καλύτερα να μη μιλάει ούτε για ζητήματα διαφάνειας, ούτε για ζητήματα τήρησης των νόμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

