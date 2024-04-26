του Μάκη Συνοδινού

Χειροπέδες φόρεσαν αστυνομικοί της ασφάλειας σε δύο Σέρβους 53 και 50 ετών, οι οποίοι με τη μέθοδο του ριφιφί είχαν ρημάξει κοσμηματοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δύο δράστες, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν συλληφθεί ως μέλη της ομάδας «PINK PANTHERS» τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2023, είχαν συστήσει συμμορία και διέπρατταν συστηματικά κλοπές σε κοσμηματοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας με τη μέθοδο του «ριφιφί».η δράση των δυο Σέρβων αποτυπώνεται στα βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει ο skai.gr.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισαν από τη δράση τους υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 315000 ευρώ ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες εγκληματικές πράξεις.

Όσον αφορά το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο Pink Panthers έχει όλα τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις καλά δομημένες και ιδιαίτερα δραστήριες διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις και είναι σύμφωνα με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Διωκτικές Αρχές (INTERPOL-EUROPOL) δομημένο στα πλαίσια των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων των Βαλκανικών χωρών. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από άτομα που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας και παρουσιάζουν διεθνή δράση, στοχοποιώντας κυρίως κοσμηματοπωλεία, στα οποία διαπράττουν είτε κλοπές είτε ληστείες, με διαφόρους τρόπους και μεθόδους ανάλογα με τις δεξιότητες, τεχνικές και ικανότητες των μελών τους που βρίσκονται σαν πυρήνες σε κάθε χώρα.

Οι ομάδες αυτές δρουν συνήθως σε μικρούς αυτόνομους επιχειρησιακούς πυρήνες σε κάθε χώρα, στους οποίους συμμετέχουν αποκλειστικά ομοεθνείς τους (Σερβία, Μαυροβούνιο κλπ) που έχουν μόνιμη διαμονή στην χώρα που βρίσκεται το κοσμηματοπωλείο. Είναι επαγγελματίες κακοποιοί, χωρίς έτερη εργασία και στο σύνολο των επιθέσεών τους, χρησιμοποιούν τακτικές αυτοψίας και παρακολούθησης του καταστήματος που έχουν στοχοποιήσει ακόμα και αρκετές ημέρες πριν το «χτύπημα».

Για τις μετακινήσεις τους, χρησιμοποιούν πλαστά ή πλαστογραφημένα έγγραφα, ενώ ταξιδεύουν ξεχωριστά και με διαφορετικούς τρόπους για να αποφύγουν το ενδεχόμενο της από κοινού σύλληψής τους. Για τις οδικές μετακινήσεις τους χρησιμοποιούν είτε οχήματα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας διαφόρων χωρών είτε οχήματα της εκάστοτε χώρας, τα οποία είναι καταχωρημένα στα ονόματα άλλων ατόμων, συνήθως με καθαρό ποινικό παρελθόν.

Τα μέλη των συγκεκριμένων ομάδων είναι συνήθως άτομα με μεγάλη εμπειρία στην συγκεκριμένη δραστηριότητα διεθνώς και άτομα που έχουν επίσης, απασχολήσει τις διεθνείς αρχές .

Ως προς την δράση τους, αξίζει να αναφερθεί ότι εντόπιζαν τα καταστήματα -στόχους τους, πραγματοποιούσαν κατοπτεύσεις αυτών και ακολούθως, κατάστρωναν το σχέδιο δράσης τους προκειμένου να εισέλθουν σε αυτά και να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρυσαφικά. Εν συνεχεία, προφανώς διέθεταν το κατάλληλο δίκτυο διοχέτευσης των κλοπιμαίων αντικειμένων, αποκομίζοντας μεγάλο οικονομικό όφελος.

Η προσέγγιση στα κοσμηματοπωλεία γινόταν βραδινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

