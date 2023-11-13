Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μήνυμα Δένδια στην Άγκυρα: Ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν είναι αντικείμενο διαλόγου

"Η Συνθήκη της Λωζάνης ρυθμίζει σύνορα και παράγει Διεθνή Νομιμότητα" τονίζει ο Ν. Δένδιας

Δένδιας

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στη Συνθήκη της Λωζάνης.

«Η Συνθήκη της Λωζάνης ρυθμίζει σύνορα και παράγει Διεθνή Νομιμότητα. Η Διεθνής Νομιμότητα συνεπάγεται Ιστορική Μονιμότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X, o Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη και πραγματοποίησε ομιλία στην Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία ΥΠΕΘΑ Νίκος Δένδιας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark