Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στη Συνθήκη της Λωζάνης.
«Η Συνθήκη της Λωζάνης ρυθμίζει σύνορα και παράγει Διεθνή Νομιμότητα. Η Διεθνής Νομιμότητα συνεπάγεται Ιστορική Μονιμότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X, o Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη και πραγματοποίησε ομιλία στην Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Συνθήκη της Λωζάνης ρυθμίζει σύνορα και παράγει Διεθνή Νομιμότητα. Η Διεθνής Νομιμότητα συνεπάγεται Ιστορική Μονιμότητα. pic.twitter.com/gTrutFQMrO— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 13, 2023
