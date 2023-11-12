Πυρά κατά της "Ομπρέλας" εξαπέλυσε στη σύντομη ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Με αφορμή την ηχηρή αποχώρηση της "Ομπρέλας" ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε από τον κ. Τσακαλώτο και την κα. Πέρκα να παραδώσουν τις έδρες τους, υπενθυμίζοντάς τους τον κώδικα δεοντολογίας, και το ίδιο να πράξει και ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου.

«Όσοι εκτοξεύουν τέτοιες ύβρεις και συκοφαντίες, δεν μπορούν να φέρουν την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούν να εκπροσωπούν το κόμμα» διεμήνυσε, μεταξύ άλλων, ο Στέφανος Κασσελάκης.

Δεν πρέπει κανείς να χειροκροτήσει για την αποχώρηση της ομάδας της Ομπρέλας.

Να σας πω γιατί;

Όχι επειδή αισθάνομαι άσχημα για τα 43 άτομα που υπογράφουν, αλλά διότι υπάρχει κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που βάσισε τις ελπίδες του και σε αυτούς τους ανθρώπους.

Δεν μπορούμε, αλαζονικά, να… pic.twitter.com/DsbZLAT9IE — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 12, 2023



«Δεν πρέπει κανείς εδώ μέσα να χειροκροτήσει για την αποχώρηση της Ομπρέλας από την Κεντρική επιτροπή. Όχι επειδή αισθάνομαι άσχημα για τα 45 άτομα που υπογράφουν, αλλά διότι πολύς κόσμος που βασίζεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, βάζει και εκείνος τις ελπίδες του σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Αρα δεν μπορούμε να προσβάλουμε όσους έδωσαν σταυρό σ’ αυτούς τους ανθρώπους με αλαζονεία εδώ μέσα» τόνισε.



Όπως είπε, «πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος δημοψηφίσματος για κανένα θέμα», καθώς δεν υπάρχουν πλέον διαγραφές.



Το καταστατικό του κόμματος πάντα ίσχυε και πάντα θα ισχύει και με εμένα πρώτα από όλους, ξεκαθάρισε.



Υπάρχουν δύο βουλευτές που έχουν υπογράψει την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους θυμίζω το άρθρο 2β του κώδικα δεοντολογίας, στον οποίο έχουν συμφωνήσει, που λέει: «Όλοι και όλες οι βουλευτές που εκλέγονται με ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύονται πολιτικά και ηθικά ότι η έδρα που… pic.twitter.com/ApJCgEb4lh — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 12, 2023

Συνοψίζοντας το κείμενο από την επιτροπή απόφασης που θα εκδοθεί προσεχώς, σημείωσε πως «τα άτομα που εκτοξεύουν

«Δεν υπάρχει στενός κύκλος για εμένα» επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Ξεσκονίζω ότι έχει ειπωθεί εδώ μέσα» πρόσθεσε.

«Θέλετε να δουλέψετε; Ελάτε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Από σήμερα ξεκινά η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, σας καλώ όλους και όλες να αναλάβετε τις ευθύνες σας μπροστά στην ιστορία αυτού του κόμματος» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

