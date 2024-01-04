Πιθανή συνάντηση Μητσοτάκη με Μπλίνκεν το Σάββατο στα Χανιά

Πιθανή θεωρείται μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν το απόγευμα του Σαββάτου, στα Χανιά, στο σπίτι του πρωθυπουργού.
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να κάνει ολιγόωρη στάση στην Κρήτη, μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ και την Τουρκία, προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Στην Άγκυρα ο κ. Μπλίνκεν θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο θα βρίσκεται στα Χανιά για τον εορτασμό των Θεοφανείων.
