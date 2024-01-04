Στην Τουρκία το Σάββατο ο Άντονι Μπλίνκεν με ατζέντα τα F-16 και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Την Τουρκία θα επισκεφθεί το Σάββατο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με ατζέντα τα F-16 και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Όπως ανέφεε ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επίσημα ανακοίνωσε πως ο Μπλίνκεν «θα έρθει στην Τουρκία ως φιλοξενούμενός μου».

Όπως είπε ο Φιντάν, θα συζητήσουν για τις εξελίξεις στη Γάζα, ωστόσο βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η στάση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Από την άλλη, η τουρκική πλευρά θα πιέσει για την απόκτηση των F-16 και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων F-16, με την Άγκυρα να περιμένει κάποια κίνηση από τον Λευκό Οίκο για άσκηση πίεσης προς το Κογκρέσο.

Ο Φιντάν ανέφερε ότι δεν υπάρχει στον σχεδιασμό του Ερντογάν κάποια επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Ο Ερντογάν αποφάσισε την ναυπήγηση νέου αεροπλανοφόρου και συνολικά οκτώ φρεγατών κλάσης ISTIF

Με απόφαση του Τούρκου προέδρου η Τουρκία θα αποκτήσει αποβατικά πλοία και 10 πυραυλακάτους.

Σχεδιασμός για την τουρκική αεροπορία για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν στην συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής αμυντικής βιομηχανίας υπό την προεδρία του Ερντογάν και το πρόγραμμα αρχίζει να «τρέχει».

Ανησυχία για τα εξοπλιστικά

Τούρκοι αναλυτές υποστηρίζουν πως η τουρκική αεροπορία έχει μείνει πίσω από την ελληνική.

«Τα F-16 BLOCK-70 θα μπορούν να καταρρίπτουν τα δικά μας πριν τα εντοπίσουμε καν στα ραντάρ!»

«Θέλουμε να πάρουμε EUROFIGHTER για να αντιμετωπίσουμε τα ελληνικά RAFALE»

«Αν οι Έλληνες πάρουν και F-35 θα υπάρχει μεγάλη ενόχληση στην τουρκική αεροπορία»

Ο πτέραρχος εα Ερντογάν Καρακούς ανέφερε: «Εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε τα Eurofighter για να αντιμετωπίσουμε τα ελληνικά μαχητικά Rafale. Περίπου τα Εurofighter.είναι ισάξια με τα Rafale τα οποία και τα δυο εντοπίζονται απο τα ραντάρ. Όμως σκεφτείτε την ενόχληση της Τουρκικής Αεροπορίας σε περίπτωση που η Ελλάδα αποκτήση και τα F-35. Eπίσης υπάρχει και το άλλο θέμα ένα νέο F-16 Block-70 μπορεί και εκτοξεύει τον πύραυλο αέρος- αέρος σε εμβέλεια 161 χιλιομέτρων, ενω τα παλιά μαχητικά F-16 έχουν τη δυνατότητα περίπου να κάνουν το ίδιο στα 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή όταν τα δυο μαχητικά ερθουν αντιμέτωπα, το παλιό θα το καταρρίψουν πριν εντοπίσει καν το F-16 Βlock-70. Eίναι τόσο απλό!».

Ρεκόρ πληθωρισμού στην Τουρκία - Τουρκικά ΜΜΕ: «Ρεκόρ των τελευταίων 22 ετών»

«Ο επίσημος πληθωρισμός στο 64,7%, ο ανεπίσημος στο 127% - Επιστρέψαμε στο 2001»



Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής του HALK TV, ανέφερε: «H πρωτοβουλία ΕΝΑG ανακοίνωσε πως το 2023 ο πληθωρισμός έφτασε στο 127,2%. Ήταν ξεκάθαρη ανακοίνωση. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελείται απο πανεπιστημιακούς, καθηγητές και δεν έχει καμία πολιτική παρέμβαση. Η Στατιστική Υπηρεσία, που είναι το κράτος, την οποία δεν εμπιστεύομαι υποστήριξε πως ο ετήσιος πληθωρισμός για το 2023 ήταν 64,7%. Η κυβέρνηση μας έτσι τα ανακοινώνει αλλά όταν βγεις στην αγορά βλέπεις μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Για εμάς ο πληθωρισμός είναι στο 150 ή στο 160% αλλά ο επικεφαλής έχει την άποψη πως είναι σε χαμηλότερα επίπεδα».

Ο ίδιος συνέχισε: «Επιστρέψαμε στο παρελθόν. Επιστρέψαμε στον πληθωρισμό που είχαμε πριν 22 χρόνια. Δεν φτάσαμε βέβαια στο σημείο να πετούν τις ταμειακές μηχανές, καθώς τότε ο Αχμέτ Τσακμάκ για να διαμαρτυρηθεί ειχε πετάξει την ταμειακή του μηχανη έξω απο το γραφείο του τότε πρωθυπουργού».

Πηγή: skai.gr

