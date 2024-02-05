Καλεσμένος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ με τους δημοσιογράφους Γιάννη Tσούνο και Χρήστο Κούτρα ήταν σήμερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Με αφορμή την έναρξη της συζήτησης του σχεδίου νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο Δ. Μάντζος επανέλαβε ότι «από θέση αρχής είμαστε εδώ και χρόνια, καταστατικά και προγραμματικά, υπέρ της κατοχύρωσης του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας υπό την προϋπόθεση ότι, όπως ισχύει για ετερόφυλα ζευγάρια έτσι και για τα ομόφυλα, θα διασφαλίζεται το συμφέρον του παιδιού. Στο μέτρο που το σχέδιο νόμου διασφαλίζει αυτές τις δύο παραμέτρους, θα είμαστε θετικοί επί της αρχής».

Ανέφερε, παράλληλα, ότι δεν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, καθώς «δεν υπάρχει η ανάγκη το ΠΑΣΟΚ, μετά από δεκαετίες πρωτοπορίας στις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, να αποδείξει ποιο είναι. Δεν καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας στον κ. Μητσοτάκη, ούτε εκχωρούμε σε εκείνον και στους συνοδοιπόρους του το δικαίωμα να έχουν το μονοπώλιο, όπως ισχυρίζονται, στις μεταρρυθμίσεις».

Σχολιάζοντας τα όσα είπε η κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, νωρίτερα στην ίδια εκπομπή, ο Δημήτρης Μάντζος σημείωσε:

«Εγώ θα έλεγα, όποια και όποιος έχει κάνει μία σεβαστή επιλογή να συμπορευτεί με ένα άλλο κόμμα και άλλο πολιτικό αρχηγό, είναι απολύτως σεβαστό το τι λέει για να δικαιολογήσει την τοποθέτησή του. Αλλά με το κυβερνητικό και αντιπολιτευτικό παρελθόν του ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένας δικαίωμα να παίζει.

Η κ. Χριστοφιλοπούλου γνωρίζει και με Πρόεδρο την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και τον Νίκο Ανδρουλάκη ποιο είναι το είδος αντιπολίτευσης που ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το "όχι σε όλα" και τον λαϊκισμό. Όπως επίσης, δεν είναι μεταρρύθμιση να θες να αλλάξεις τα πανεπιστήμια με non paper και διαρροές. Όταν το ΠΑΣΟΚ μεταρρύθμισε τα πανεπιστήμια, το έκανε μετά από έναν χρόνο διάλογο. Δεν κάναμε διαρροές και non paper. Είναι αξιοκρατία τα γαλάζια παιδιά στην ΕΡΓΟΣΕ, στον ΟΣΕ και στα τρένα, ο σταθμάρχης και όλη η καθυστέρηση στις συμβάσεις τηλεδιοίκησης που στοίχισαν τη ζωή σε τόσους συνανθρώπους; Είναι αυτοκριτική αυτό που επέδειξε η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στις υποκλοπές, στο κράτος δικαίου, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές;».

Ερωτηθείς για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «οι φοιτητές έχουν πολύ στέρεα και σοβαρά αιτήματα για να προστατευτεί το δημόσιο πανεπιστήμιο με σοβαρή χρηματοδότηση και με θεραπεία των παθογενειών. Ωστόσο, το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν το γκρεμίζεις, ούτε το αφήνεις βορά στον ανταγωνισμό. Τα παιδιά είναι και εκείνα τα οποία θα διασφαλίσουν και θα περιφρουρήσουν την ελευθερία του πανεπιστημίου. Πρέπει, λοιπόν, να βρούμε τους τρόπους διαμαρτυρίας οι οποίοι δεν θα τη ναρκοθετούν. Εμείς είμαστε υπέρ του ανοικτού, ελεύθερου πανεπιστημίου».

Ο Δημήτρης Μάντζος ξεκαθάρισε ότι στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν θα περιμένουν το νομοσχέδιο για να βγουν μπροστά με προτάσεις για την παιδεία και μίλησε για την ανάγκη «να ανοίξουμε τη συζήτηση για το δημόσιο πανεπιστήμιο για τη χρηματοδότησή και την υποστήριξή του. Και μετά συναινετικά, με εξαντλητικό διάλογο, στο πλαίσιο κυρίως της συνταγματικής αναθεώρησης του άρθρου 16 Συντάγματος να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Για να ρυθμίσουμε μία αγορά άναρχη με κάποιους που υποδύονται τα πανεπιστήμια χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια και όρους, να πωλούν πτυχία. Αυτό, όμως, που κάνει ο κ. Πιερρακάκης δεν είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Τα παραρτήματα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που χρειαζόμαστε».

«Από θέση αρχής λέμε ότι είμαστε υπέρ των ελεύθερων ανοικτών πανεπιστημίων. Για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που πρέπει να παραμείνει στην πρωτοπορία ως μοχλός κοινωνικής κινητικότητας, και για αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Πρώτοι οι φοιτητές με τις κινητοποιήσεις τους και μετά εμείς τα πολιτικά κόμματα με τις προτάσεις μας», κατέληξε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

