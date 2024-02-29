Συνεχίζονται οι καταβολές της πρώτης αρωγής, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων και των σχετικών διασταυρώσεων που έγιναν από τα στελέχη της γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, πιστώθηκαν 1.402.692 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, σήμερα Πέμπτη, καταβλήθηκαν 218.409 ευρώ σε 68 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr.



Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 18.283 ευρώ προς 6 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής. Τέλος, διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους 1.166.000 ευρώ προς 160 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε συνέχεια ολοκλήρωσης των αιτήσεων του δεύτερου κύκλου.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 156.738.373 εκατ. ευρώ προς 45.674 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές.

Η διαδικασία διασταυρώσεων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του πρώτου αλλά και του δεύτερου κύκλου, στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες νέες καταβολές.

Πηγή: skai.gr

