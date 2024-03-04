«Δημοκράτες»: Το νέο κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου - Το ανακοίνωσε με βίντεο γυρισμένο στον Έβρο

Από τον Έβρο ανακοίνωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος την ίδρυση του κόμματός του «Δημοκράτες» το οποίο όπως χαρακτήρισε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του είναι « πατριωτικό, λαϊκό, πολιτικά φιλελεύθερο, μεταρρυθμιστικό, εκσυγχρονιστικό, ψηφιακό, πολυσυλλεκτικό.

Το βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου:

«Είμαστε Έλληνες στην Ενωμένη Ευρώπη και θα δώσουμε κι εκεί όλες τις μάχες για την πατρίδα μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη των πολιτών. Δεν ξεκινάμε απο τον Έβρο τυχαία. Βρίσκομαι στα σύνορα για να στείλω μήνυμα από ένα μετερίζι που οι Έλληνες φυλάμε Θερμοπύλες, που αποκρούσαμε πρόσφατα το 2020 απόπειρα εισβολής. Ένα μήνυμα φεύγει από εδώ και πηγαίνει σε όλους τους Ευρωπαίους: μόνο ενωμένοι και ασφαλείς θα αγωνιστούμε για την αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» είπε ο Πρόεδρος των Δημοκρατών.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος απευθυνόμενος στις Ελληνίδες και τους Έλληνες με τον χαρακτηρισμό «συμπολίτες μου» τους κάλεσε να ξεκινήσουν την προσπάθεια «για την καλύτερη Ελλάδα που έχουμε μέσα μας», επισημαίνοντας με έμφαση στον λόγο του ότι « εμείς οι Δημοκράτες ξεκινάμε τον αγώνα με δυναμισμό, με μετριοπάθεια, με κοινή λογική».

Το μπλε και το κόκκινο είναι τα χρώματα των Δημοκρατών. Σύμβολο τους είναι ένας μπλε και κόκκινος κύκλος που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ζωής, ενότητας και πολλαπλότητας.

Η διαδικτυακή διεύθυνση του κόμματος είναι www.dimokrates.net, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την πολιτική επικαιρότητα των Δημοκρατών, το καταστατικό και τη διακήρυξή τους, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στις κομματικές δραστηριότητες(υπάρχει φόρμα που μπορεί κανείς να συμπληρώσει και να δηλώσει εάν επιθυμεί να γίνει μέλος του κόμματος, εθελοντής ή και υποψήφιος Ευρωβουλευτής). Επιπροσθέτως στον διαδικτυακό τόπο www.dimokrates.net λειτουργεί το Δίκτυο «ΛΟΙΠΟΝ», ένα σύστημα συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική μέσω τομέων, αντικείμενο του οποίου θα είναι η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής πάνω στα θέματα που θα εξετάζει.

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ video Α.Λοβέρδου

«ΈΒΡΟΣ



Συμπολίτες μου,

από τον Έβρο,

εδώ που χτυπά δυνατά η καρδιά της Ελλάδας,

εδώ που τα σύνορά μας είναι και σύνορα της Ευρώπης,

ανακοινώνω την ίδρυση του κόμματός μας.

Το όνομά του, ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ.

Ένα κόμμα πατριωτικό, λαϊκό, πολιτικά φιλελεύθερο, εκσυγχρονιστικό, μεταρρυθμιστικό, ψηφιακό, πολυσυλλεκτικό.

Είμαστε Έλληνες στην Ενωμένη Ευρώπη.

Και θα παλέψουμε κι από εκεί για την πατρίδα μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη των πολιτών.

Δεν ξεκινάμε τυχαία από τον Έβρο.

Στέλνω ένα μήνυμα από εδώ, από ένα μετερίζι που οι Έλληνες φυλάμε Θερμοπύλες,

που πρόσφατα, το 2020, αποκρούσαμε απόπειρα μιαςεισβολής.

Ένα μήνυμα φεύγει από εδώ και πηγαίνει σε όλους τους Ευρωπαίους:

μόνο ενωμένοι και ασφαλείς θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε με επιτυχία για την αναγέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπολίτες μου,

με δυναμισμό,

με μετριοπάθεια,

με κοινή λογική,

εμείς οι Δημοκρατες ξεκιναμε τον αγώνα.

Για την καλύτερη Ελλάδα που έχουμε μέσα μας».

Πηγή: skai.gr

