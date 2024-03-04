Θεσσαλία: Εξάμηνη παράταση της αναστολής πλειστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς

Παρατείνεται για έξι επιπλέον μήνες η αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις του Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.

Με την απόφαση αυτή συνεχίζεται έως την 4η Σεπτεμβρίου 2024 η αναστολή της διενέργειας πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή που όριζε προηγούμενη απόφαση (ΦΕΚ B’ 6444/10.11.2023).

Σημειώνεται ότι προ της τροποποίησης της απόφασης η αναστολή ίσχυε έως και την 4η Μαρτίου 2024.

Δικαιούχοι της αναστολής είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

