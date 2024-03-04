CNN για Ελλάδα: Από «ασθενής» της Ευρώπης, χώρα-πρότυπο για την ΕΕ

«Το έθνος που κάποτε ήταν ο 'ασθενής' της Ευρώπης, θεραπεύτηκε. Η χώρα που κάποτε απειλούσε να βουλιάξει το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει γίνει τώρα το πρότυπο της επιτυχίας του. Οι Έλληνες έβαλαν μυαλό, απέρριψαν τον λαϊκισμό και υιοθέτησαν λογικές οικονομικές πολιτικές».

Εύσημα απέδωσε στην Ελλάδα ο κορυφαίος δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου CNN Fareed Zakaria στην εβδομαδιαία εκπομπή του, αναφέροντας με έμφαση ότι η εικόνα της χώρας άλλαξε δραστικά από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην εκπομπή του, που συγκεντρώνει υψηλή τηλεθέαση, ο έγκυρος αναλυτής διέτρεξε την πορεία της ελληνικής οικονομίας από «χαμένη υπόθεση», που αναζητούσε πακέτα διάσωσης από μια «εξοργισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση», όπως είπε χαρακτηριστικά, σε μια οικονομία που «αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αρκετά συναπτά έτη και θα το επαναλάβει το 2024».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την οποία αξιολόγησε ως «μια συμβολική νίκη για μια χώρα που χρεοκόπησε το 2015, αλλά και μια οικονομική νίκη, επειδή αυτό σημαίνει περισσότερες ξένες επενδύσεις».

Ο Fareed Zakaria ανέδειξε το ρόλο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον οποίο είπε ότι από το 2019 που εξελέγη «μείωσε τους φόρους, εργάστηκε για τον εξορθολογισμό των κρατικών υπηρεσιών και προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά. Αυτό βοήθησε τη χώρα να επιτύχει αξιοσημείωτη ανάπτυξη και να αποπληρώσει δισεκατομμύρια χρέους νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα» και πρόσθεσε: «οι ψηφοφόροι τον αντάμειψαν αδρά, επανεκλέγοντάς τον πέρυσι με συντριπτική πλειοψηφία».

Ο γνωστός αναλυτής αναφέρθηκε και στην εμβληματική μεταρρύθμιση της ισότητας στο γάμο επισημαίνοντας ότι «τον περασμένο μήνα η Ελλάδα νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν η Ελλάδα απλώς να πλησιάζει τη Δύση, αλλά στο ανατολικό μισό της Ευρώπης, καθιστά τη χώρα ηγέτιδα. Κάνει επίσης την Ελλάδα το πρώτο ορθόδοξο χριστιανικό έθνος που κάνει αυτό το προοδευτικό βήμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.