Tο σύνολο της δικογραφίας για τα Τέμπη ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική

Τη χορήγηση και διαβίβαση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής του συνόλου της μέχρι σήμερα σχηματισθείσας δικογραφίας ζητούν από τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στο σχετικό αίτημά τους προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής Δ. Μαρκόπουλο, το οποίο κοινοποιούν στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής, αναφέρουν ότι το διαβιβασθέν από τον Εφέτη Ανακριτή αποδεικτικό υλικό «συνιστά τμήμα μόνο της μέχρι σήμερα διενεργηθείσας ανάκρισης, από το οποίο απουσιάζουν στοιχεία κρίσιμα για το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής, δηλαδή την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι «η Εξεταστική Επιτροπή ζήτησε το συνολικό συλλεχθέν μέχρι σήμερα αποδεικτικό υλικό της ανάκρισης, καθότι απαραίτητο προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση αξιόπιστου πορίσματος στο οποίο θα έχουν συνεκτιμηθεί και συμπεριληφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία».

Τονίζουν δε, ότι «η πάνδημη απαίτηση για την αποκάλυψη της αλήθειας και την τιμωρία των υπευθύνων για το έγκλημα των Τεμπών καθιστά επιβεβλημένη τη διαβίβαση στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία διερευνά παραλλήλως με την Ελληνική Δικαιοσύνη τις συνθήκες του εγκλήματος, κάθε αποδεικτικού στοιχείου προκειμένου η Επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της χωρίς εμπόδια και προσκόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως προσπάθεια δυσχέρανσης του έργου της».

Καλούν μάλιστα τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής «να απευθυνθείτε άμεσα προς το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας ζητώντας να αποφασίσει τη χορήγηση και διαβίβαση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής του συνόλου της μέχρι σήμερα σχηματισθείσας δικογραφίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής».

Το αίτημα υπογράφουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης και Απ. Πάνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

