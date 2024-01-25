Απάντηση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τα όσα δήλωσε το πρωί στον ΣΚΑΪ σχετικά με το ΚΕΕΛΠΝΟ δίνει ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα social media. Ο συντονιστής ΕΠΕΚΕ του ΣΥΡΙΖA - ΠΣ τονίζει ότι αν δεν είχαν γίνει δυο εκλογές το 2015, αυτός που θα είχε πάει σε δίκη θα ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, ζήτησε τον έλεγχο των λογαριασμών του πρώην υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη από την εισαγγελία, επισημαίνοντας ότι «στον έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ τα μόνα εικονικά τιμολόγια που βρέθηκαν είναι σχετιζόμενα με τον κ. Πολάκη».

Συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο κ. Πολάκης έγραψε:

«Γιατί δεν με καλούν να καταθέσω στη δίκη Πουλή Θεοφιλάτου και Σία με τους διορισμούς των 22 δικών σου να δούμε ποιον θα πάρει ο εισαγγελέας; Αδιευκρίνιστε λαδέμπορα έχεις θράσος, αλλά αν δεν είχαν γίνει δυο εκλογές το 2015 θα είχες πάει και συ μαζί με τον Πουλή σε δίκη!».

Πηγή: skai.gr

