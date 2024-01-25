Με τη Γεωργία Λαλέ, «την εικαστικό που ανέδειξε μέσω της Τέχνης τις τρομακτικές διαστάσεις της έμφυλης βίας στην Ελλάδα», συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Κασσελάκης σχολιάζει ότι «ο υπουργός των υποκλίσεων στον Ερντογάν, αποφάσισε να λογοκρίνει την Τέχνη και να υποκλιθεί εκείνες τις ημέρες στην Ακροδεξιά», για να προσθέσει ότι «ο καθένας διαλέγει πού ”υποκλίνεταi”. Άλλοι μπρος στα συμφέροντα και τους συμβιβασμούς, άλλοι στην Τέχνη και το δίκιο των ανθρώπων».

Σήμερα συναντήθηκα με τη Γεωργία Λαλέ. Την εικαστικό που ανέδειξε μέσω της Τέχνης τις τρομακτικές διαστάσεις της έμφυλης βίας στην Ελλάδα.



Ο υπουργός των υποκλίσεων στον Ερντογάν, αποφάσισε να λογοκρίνει την Τέχνη και να υποκλιθεί εκείνες τις ημέρες στην Ακροδεξιά.



Πηγή: skai.gr

