Τον έλεγχο των λογαριασμών του πρώην υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη από την εισαγγελία, ζήτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Πέμπτης μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ. Ο υπουργός Υγείας ανέφερε στην εκπομπή πως «στον έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ τα μόνα εικονικά τιμολόγια που βρέθηκαν είναι σχετιζόμενα με τον κ. Πολάκη».

«Αν μιλήσω με τον Πολάκη για τον ΚΕΕΛΠΝΟ στη Βουλή μετά θα πρέπει να τον πάρει ο εισαγγελέας» είπε ο υπουργός αρχικά και στη συνέχεια πρόσθεσε:«Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ελεγχθούν οι λογαριασμοί του κ. Πολάκη από την εισαγγελία. Αυτή η εικόνα του αδέκαστου και αδιάφθορου Πολάκη θα πρέπει να τελειώσει. Όταν τολμήσει και μου κάνει ερώτηση στη Βουλή θα τα καταθέσω όλα στο κοινοβούλιο για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται.

Διαφωνούσε η αρμόδια υπήρεσια και ο κ. Πολάκης έβαζε την υπογραφή του για να περάσουν τιμολόγια. Στην συγκεκριμένη εταιρεία βγαίνει τώρα η εφορία και λέει: 'αυτά τα τιμολόγια είναι εικονικά, είναι ψεύτικα δηλαδή'. Επειδή μας το παίζει πολυ αθώος και αδέκαστος και αδιάφθορος που θα μας βάλει όλους φυλακή. Ξαναλέω πως στον έλεγχο του ΚΕΕΛΠΝΟ τα μόνα εικονικά τιμολόγια που βρέθηκαν είναι τιμολόγια σχετιζόμενα με τον Πολάκη».

Το ΚΕΕΛΠΝΟ έβγαλε πόρισμα ότι για την δική μου περιόδο είναι όλα τέλεια, δεν υπάρχει η παραμικρή σκιά, ενώ για την περιόδο Πολάκη η εταιρεία η οποία έλεγε ο ίδιος να πληρώνεται παράνομα -η εταιρεία φύλαξης του ΚΕΕΛΠΝΟ- ότι έχει εικονικά τιμολόγια».

Σχετικά με την τροπολογία για την επιστολική ψήφο ο ίδιος σχολίασε:

«Η αντιπολίτευση έδειξε μία μεγάλη μικροψυχία την οποία θα τη βρει μπροστά της, γιατί ναι, να δεχτώ ότι η κατάθεση τροπολογίας ήταν βεβιασμένη αλλά είχαν όλο το περιθώριο να ψηφίσουν την επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές, να καταψηφίσουν την τροπολογία που δεν ήθελαν, να καταγγείλουν την κυβέρνηση που έφερε ξαφνικά την τροπολογία και να δει ο λαός την πραγματική τους βούληση, να του διευκολύνουν την εκλογική διαδικασία τον Ιούνιο και εδώ είμαστε για ότι θα προκύψει στη συνέχεια».

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια:

«Σε όλη την Ευρώπη όπου ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια είχε αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα της χώρας, η Ελλάδα δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνει με το νομοσχέδιο θα το ψηφίσει, εάν όχι δε θα το ψηφίσει, δεν θεωρώ ότι μας 'διασώζει' ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασσελάκης να καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μου φαίνεται λίγο υπερβολική πολιτική πράξη εκ μέρους του, θυμίζω ότι παντρεύτηκε πριν από λίγο καιρό στη Νέα Υόρκη»

Σχετικά με το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και τη διαφωνία του κ. Βορίδη: «Δεν είναι μείζον θέμα η διαφοροποίηση του κ. Βορίδη, ο ίδιος έχει δείξει μεγάλη πολιτική ωριμότητα στο θέμα αυτό, επιλέγει τον δρόμο της αποχής, η κίνηση του μπορεί να αποτελέσει οδηγό για άλλους βουλευτές. Όταν ορκίστηκε υπουργός είχε εκφράσει εξαρχής τη διαφωνία του σε αυτό το ζήτημα, δεν αποτελεί πρόβλημα για την κυβέρνηση».

Τέλος σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Δεν θα μακροημερέυσει η σχέση Κασσελάκη - Πολάκη παρά τη προσωπική τους φιλία. Κυρίως διότι αν ο Κασσελάκης θέλει πραγματικά να γίνει πρωθυπουργός θα καταλάβει ότι αυτό είναι αδύνατον να το καταφέρει με τον Πολάκη δίπλα του, να φέρεται με αυτόν τον τρόπο.

«Ο κ. Πολάκης εκφράζει ένα πολύ μικρό τοξικό κομμάτι της κοινωνίας. Ο ίδιος δημοσίεσε μία εμετική ανάρτηση για τον κ. Μακρή, σκιτσογράφο της Καθημερινής, έβαλε τη φωτογραφία του, θεωρώ ότι είναι στα όρια μπούλινγκ αυτό που έκανε. Έβαλε δημόσια τη φωτογραφία ενός ανθρώπου δεν βγαίνει ποτέ δημόσια, έδειξε το πρόσωπό του».

