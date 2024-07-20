Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν από τα Κατεχόμενα, ο οποίος επέμεινε στην απόρριψη επίλυσης του Κυπριακού λέγοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση ομοσπονδιακής λύσης.

Παράλληλα επιτέθηκε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χιστοδουλίδη κάνοντας λόγο για κακομαθημένες λογικές, ενώ πολλές φορές αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο χρησιμοποιώντας τον όρο "ειρηνευτική επιχείρηση".

Απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έδωσαν διπλωματικές πηγές, οι οποίες παρέπεμψαν στην ομιλία που πρόκειται να πραγματοποιήσει σήμερα το βράδυ ο πρωθυπουργός, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ελληνικές θέσεις για το Κυπριακό είναι σαφώς διατυπωμένες και πάγιες εδώ και δεκαετίες. Εκφράζονται δε ενιαία από τον Έλληνα πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση.

Μάλιστα, σημειώνουν ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη λύση της επανένωσης της Κύπρου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αυτό θα συνεχίσει να πράττει.

Σε μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο για τα 50 χρόνια από την εισβολή του Αττίλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 20:30 θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Η προκλητική ομιλία Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε νωρίς το πρωί στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου βρίσκεται μεταξύ άλλων σύσσωμη η τουρκική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνοδεύουν οι πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής δράσης των Γκρίζων Λύκων Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Μιλώντας πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης, ο πρόεδρος της Τουρκίας επέμεινε στη λύση των δύο κρατών στο Κυπριακό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν να πλυθείς δύο φορές με το ίδιο νερό. Η αγνόηση της πραγματικότητας στο νησί δεν οδηγεί πουθενά. Πιστεύουμε ότι μια ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή στην Κύπρο». Προσέθεσε δε ότι δεν ωφελεί σε κανέναν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έμειναν στην Ελβετία.

«Αν θέλετε λύση, αναγνωρίστε τα κεκτημένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Ελπίζω ότι θα δούμε την ημέρα που οι ηγέτες των εγγυητριών χωρών του νησιού θα επισκεφθούν μαζί και τα δύο κράτη. Προσωπικά εξέφρασα αυτή την ειλικρινή επιθυμία στον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, τον οποίο συνάντησα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον. Η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας θα συμβάλει αναμφίβολα στη λύση του Κυπριακού» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ταγίπ Ερντογάν .

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε παράλληλα κατά του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, Νίκου Δένδια, χαρακτηρίζοντας «παράλογες» τις δηλώσεις του κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι, κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη του είχε πει «ελπίζω να μην μας παρενοχλήσεις και εσύ από εκεί όπως ο Δένδιας».

Αναφερόμενος στο κεφάλαιο του περιουσιακού, ο Ταγίπ Ερνοτγάν παρέπεμψε στη λεγόμενη «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας». Συγκεκριμένα ανέφερε: «Εδώ, πρέπει να τονίσω με σαφήνεια ότι η Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο, είναι ο μόνος τρόπος για την επίλυση του ζητήματος των ακινήτων στο νησί. Όσοι νομίζουν ότι θα πετύχουν τους στόχους τους ασκώντας πίεση στους Τουρκοκύπριους κάνουν μεγάλο λάθος. Ούτε εμείς θα επιτρέψουμε τετελεσμένα γεγονότα ούτε ο τουρκοκυπριακός λαός θα υποκύψει σε απειλές».

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά τις προσπάθειές της για την αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζαν, Ιλχάμ Αλίγεφ, «για τη σταθερή ηγεσία του σε αυτή τη διαδικασία» και για την πρόσκληση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Σούσα.

Προηγουμένως τον λόγο πήρε ο Ερσίν Τατάρ, ο οποίος αφού τάχθηκε υπέρ της «λύσης των δύο κρατών» υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ο «τουρκοκυπριακός λαός» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού κόσμου, «όπως δηλώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών» και υποστήριξε ότι τα σύνορα του εν λόγω οργανισμού έγιναν ακόμη πιο ισχυρά με τη συμμετοχή, όπως είπε, «της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, του νοτιότερου τουρκικού κράτους, επεκτεινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στα κατεχόμενα βρίσκεται από χτες, Παρασκευή, ο πρόεδρος του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιουρ Οζέλ, συνοδευόμενους από 174 βετεράνους και την Αϊσε Γκιουνές 'Αϊατα, το όνομα της οποίας έγινε το σύνθημα «η Αϊσέ μπορεί να πάει διακοπές» με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο κύμα του τουρκικού στρατού τον 'Αυγουστο του 1974.

Μία δήλωσή του στη συνάντησή με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, πρόεδρο του τουρκοκυπριακού Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, αδελφό κόμμα του CHP, ερμηνεύτηκε ότι ο ίδιος δεν αντιτίθεται στην επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό και ότι δεν επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Από την πλευρά του ο Τουρκοκύπριος πολιτικός εξέφρασε την υποστήριξή του στη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, θέση που έρχεται σε αντίθεση τόσο με όσα υποστηρίζει ο Τατάρ όσο και με το πρόσφατο ψήφισμα της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, με το οποίο ζητά τη διεθνή αναγνώριση τουρκοκυπριακού κράτους και τονίζει ότι η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη λύση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.