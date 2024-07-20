«Οι ελληνικές θέσεις για το Κυπριακό είναι σαφώς διατυπωμένες και πάγιες εδώ και δεκαετίες. Εκφράζονται δε ενιαία από τον Έλληνα πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση», τονίζουν διπλωματικές πηγές μετά τις προκλητικές δηλώσεις του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώνουν επίσης ότι «η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη λύση της επανένωσης της Κύπρου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αυτό θα συνεχίσει να πράττει», ξεκαθαρίζοντας :«Δεν τίθεται, ούτε θα μπορούσε να τεθεί, ζήτημα παρέκκλισης από την σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο θέση αυτή. Εξάλλου ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί απόψε από τη Λευκωσία».

