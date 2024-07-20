Κυριάκος Μητσοτάκης: Μήνυμα για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο για την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο:

«Μισός αιώνας από την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Τιμούμε όσους χάθηκαν. Και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ενιαίο, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Χωρίς ξένο στρατό κατοχής. Και όπως το θέλει ο ποιητής: «Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος».

