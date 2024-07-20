Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Τιμούμε όσους χάθηκαν

 «Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος», τονίζει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μήνυμα για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο για την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο:

«Μισός αιώνας από την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Τιμούμε όσους χάθηκαν. Και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ενιαίο, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Χωρίς ξένο στρατό κατοχής. Και όπως το θέλει ο ποιητής: «Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Κύπρος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark