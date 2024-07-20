Με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αύριο Κυριακή 21 Ιουλίου, ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό, από τις 10:00 έως τις 22:00.

Στις 11:00, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαρόπουλου, θα γίνει η παρουσίαση 60 έργων γνωστών γελοιογράφων, οι οποίοι αποτύπωσαν με την πένα τους, στις εφημερίδες της εποχής, τον πρώτο χρόνο της Μεταπολίτευσης, από τον Ιούλιο του 1974 έως και τον Αύγουστο του 1975. Η έκθεση πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Λέσχης των Ελλήνων Γελοιογράφων.

Από τις 11:30 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, η χορωδία MUSICA του Μεγάρου Μουσικής, η Camerata Junior-Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής, το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Ωδείου Αθηνών και οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων θα ερμηνεύσουν, μεταξύ άλλων, έργα Ελλήνων συνθετών, όπως των Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Γιάννη Μαρκόπουλου, Μίμη Πλέσσα, Διονύση Σαββόπουλου, Σταύρου Ξαρχάκου, Μάριου Τόκα, τα οποία την περίοδο της χούντας εξέφρασαν την εναντίωση στο δικτατορικό καθεστώς και έγιναν σύμβολα ελεύθερης έκφρασης και ψυχικής ανάτασης στη Μεταπολίτευση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Στις 11:30 Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων

Οδός Ονείρων - Μ. Χατζιδάκι

Τοπ Καπί - Μ. Χατζιδάκι

Ο Μύθος - Μ. Χατζιδάκι

Θα 'ρθει άσπρη μέρα και για μας - Στ. Ξαρχάκου

Στο Λαύριο γίνεται χορός - Μ. Χατζιδάκι

Μην τον ρωτάς τον ουρανό - Μ. Χατζιδάκι

Ας κρατήσουν οι χοροί - Δ. Σαββόπουλου

Στις 12:00 Χορωδία MUSICA των Φίλων της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο κύκλος με την κιμωλία - Μ. Χατζιδάκι

Έξι τραγούδια σε χορωδιακή επεξεργασία Γιώργου Κουρουπού

Τέσσερις στρατηγοί

Ανάγκη να σε πάρω εγώ

Μια φορά κι έναν καιρό

Εμβατήριο για λεηλασίες

Την ώρα που ο λεβέντης

Ο κόσμος όλος έγινε άνω - κάτω

Στις 19:00 Σύνολο Μουσικής Δωματίου «Χειμώνας» από την Camerata Junior - Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής

Casta Diva μεταγραφή για σόλο φλάουτο και σύνολο εγχόρδων - V. Bellini

Reverie σε παλαιό στυλ (μεταγραφή για σύνολο μουσικής δωματίου) - Ν. Σκαλκώτα

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ (μεταγραφή για σόλο βιολοντσέλο του Αλέξανδρου Μποτίνη) - Μ. Θεοδωράκη

Βρέχει στη φτωχογειτονιά (Συνοικία το όνειρο) - Μ. Θεοδωράκη

Θέμα από τη Λίστα του Σίντλερ για βιολί και σύνολο - J. Williams

Στις 19:30 Γαλλική μουσική - Σόλο κλαρινέτο - Ωδείο Αθηνών

Στις 19:45 Κουαρτέτο Εγχόρδων Ωδείου Αθηνών

Πέντε ελληνικοί χοροί - Ν. Σκαλκώτα

Χορός αρ. 2 opus 71 - A. Dvořák

Στις 20:15 Μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων

Στρατού Ξηράς

Οι δρόμοι της φωτιάς - Β. Παπαθανασίου

Η δική μου πατρίδα - M. Τόκα / Ν. Γιασίν / Ε. Παιονίδου

Τσάμικος - Μ. Χατζιδάκι / Ν. Γκάτσου

Άρνηση - Μ. Θεοδωράκη / Γ. Σεφέρη

Στου Όθωνα τα χρόνια - Στ. Ξαρχάκου / Ν. Γκάτσου

Αν σ' αρνηθώ - Μ. Πλέσσα / Δ. Στρατηγοπούλου

Ας κρατήσουν οι χοροί - Δ. Σαββόπουλου

Never on Sunday - Μ. Χατζιδάκι

Πολεμικού Ναυτικού

Ποιος πληρώνει τον βαρκάρη - Γ. Μαρκόπουλου

Προσκυνώ τη χάρη σου λαέ μου - Γ. Μαρκόπουλου / Μ. Σταυρακάκη

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί - Γ. Μαρκόπουλου / Γ. Σκούρτη

Δρόμοι παλιοί - Μ. Θεοδωράκη / Μ. Αναγνωστάκη

Χρυσοπράσινο φύλλο - Μ. Θεοδωράκη / Λ. Μαλένη

Γειά σου χαρά σου Βενετιά - Στ. Ξαρχάκου / Ν. Γκάτσου

Σαν τον καραγκιόζη - Δ. Σαββόπουλου

Θαλασσογραφία - Δ. Σαββόπουλου

Πολεμικής Αεροπορίας

Βαλς των χαμένων ονείρων - Μ. Χατζιδάκι

Προσευχή - Χ. Αλεξίου

Αν θυμηθείς τ' όνειρό μου - Μ. Θεοδωράκη

Το φεγγάρι είναι κόκκινο - Μ. Χατζιδάκι

Όμορφη πόλη - Μ. Θεοδωράκη

My Way - C. Francois

La Vita e Bella - N. Piovani

Μην τον ρωτάς τον ουρανό - Μ. Χατζιδάκι

Ερμηνείες και από τις δύο μπάντες

Στρώσε το στρώμα σου για δυο - Μ. Θεοδωράκη / Ι. Καμπανέλλη

Γειτονιά των αγγέλων - Μ. Θεοδωράκη

