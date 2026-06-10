Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον θαλάσσιο όρμο Ομπρόσγιαλος Χανίων, ξεκίνησε η δημιουργία του πρώτου οργανωμένου Kαταδυτικού Πάρκου με ναυάγια πλοίων στη χώρα μας.

Ήδη έχουν βυθιστεί 44 τεχνητοί ύφαλοι, το παλιό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού «Νέστωρ» και σήμερα θα βυθιστεί μετά από έκρηξη, το παροπλισμένο πλοίο «Α/Β Φολέγανδρος». Στο σημείο βρίσκονται σκάφη του Λιμενικού καθώς και μια μονάδα υποβρύχιων καταστροφών η οποία επιβλέπει όλη τη διαδικασία.Το σκάφος μετά την έκρηξη, θα βυθιστεί στα 25 μέτρα περίπου.

Για λόγους ασφαλείας θα εφαρμοστούν αυστηρά μέτρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Όμπρου Γιαλού, με πλήρη απαγόρευση προσέγγισης, παραμονής και διέλευσης κάθε είδους σκάφους σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο της επιχείρησης. Παράλληλα, η περιοχή θα τελεί υπό συνεχή επιτήρηση από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο δήμος καλεί ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες της θάλασσας, αλιείς, δύτες και χρήστες μέσων θαλάσσιας αναψυχής να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Το tornonews αναφέρει ότι η πόντιση του «Φολέγανδρος» θεωρείται κομβικό βήμα για την ολοκλήρωση του Καταδυτικού Πάρκου Αποκορώνου και εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

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Το καταδυτικό πάρκο που ετοιμάζει ο Δήμος Αποκορώνου και θα λειτουργήσει ο ίδιος, θα έχει τρεις διαφορετικές διαδρομές οι οποίες αξίζει να εξερευνηθούν. Η μία είναι εκεί που έχουν βυθιστεί οι τεχνητοί ύφαλοι, οι οποίοι θα είναι περίπου στα 9 με 10 μέτρα. Η δεύτερη διαδρομή είναι στο πλοίο «Νέστωρ» και η τρίτη θα είναι στο σημείο βύθισης του Φολέγανδρος. Ο στόχος του Δήμου είναι τέλος της φετινής σεζόν να ξεκινήσει η λειτουργία του καταδυτικού πάρκου.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα εναλλακτικού τουρισμού στα Χανιά και στην Κρήτη, καθώς αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δύτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, το μουσείο ναυαγίων ενισχύει το μοντέλο του καταδυτικού τουρισμού, το οποίο έχει θετικό αποτύπωμα στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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