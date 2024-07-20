Συνάντηση Νίκου Ανδρουλάκη με τη Χαρίτα Μάντολες

Τη Χαρίτα Μάντολες, πρόσωπο -σύμβολο της κυπριακής τραγωδίας, συνάντησε στη Λεμεσό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Είστε ζωντανό σύμβολο αυτής της τραγωδίας. Η σημερινή ημέρα είναι δύσκολη ειδικά για σας αλλά και για όλο τον ελληνισμό. Σας ευχαριστώ για την τιμή, που μου κάνατε να με δεχτείτε» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η Χαρίτα Μάντολες που έχασε 18 μέλη της οικογένειας της στην τουρκική εισβολή στην Κερύνεια και πρωτοστάτησε στον αγώνα για τους αγνοούμενους, περιέγραψε τις οδυνηρές μνήμες της.

«Αγωνιζόμαστε όλες οι γυναίκες να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή και να την παραδώσουμε στα παιδιά μας, στους νέους. Εμείς φεύγουμε από τη ζωή. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μας τι έγινε το 1974. Εκείνο το πρωινό της 20ης Ιουλίου ξυπνήσαμε από τις εκρήξεις. Άρχισα να φωνάζω στον άντρα μου: “Αντρέα τι γίνεται;”. Και μου απάντησε πως ήρθαν οι Τούρκοι. Τον πυροβόλησαν και εκείνον και το παιδί μας. Πληγώθηκε αλλά συνέχισε να κρατά το κεφάλι του πατέρα του και δεν με αφήναν να πάω να πιάσω το μωρό μου. Αυτά δεν μπορούν να φύγουν από το μνήμη μας, κι ας λένε ότι πέρασαν πενήντα χρόνια» αφηγήθηκε η κα Μάντολες.

«Και στην Ελλάδα οι νεότερες γενιές πρέπει να μάθουν τι συνέβη για να διατηρήσουμε τη μνήμη ζωντανή. Όσο υπάρχει μνήμη, θα υπάρχει και αγώνας για μια δίκαιη λύση στη Μεγαλόνησο. Ήταν σημαντικό που η νέα γενιά μέσα από τη μικρή οθόνη, είδε τι τράβηξε ο ελληνισμός της Κύπρου» συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε και τις σημερινές προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα. «Θεωρώ αδιανόητο ότι αυτή τη μέρα ο Ερντογάν χαρακτήρισε “ειρηνική επιχείρηση” τον Αττίλα δείχνοντας ότι είναι αμετανόητοι. Προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών και των αγνοουμένων, τις οικογένειες που εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Αυτή η συμπεριφορά δυναμιτίζει οποιαδήποτε προσπάθεια δίκαιης λύσης στη Μεγαλόνησο. Ο Ερντογάν ανήκει σε μια ομάδα ηγετών, που υπονομεύουν το διεθνές δίκιο και που δυστυχώς δεν συμβάλουν για να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στο νησί σας» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η Χαρίτα Μάντολες δώρισε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το βιβλίο που γράφτηκε για τη ζωή της και μια φωτογραφία της Κερύνειας.

Πηγή: skai.gr

